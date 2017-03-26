Вице-премьер Сербии навестил в больнице пострадавших болельщиков «Спартака»

Накануне три российских болельщика были ранены в Белграде. Двое из них были госпитализированы с ножевыми ранениями, третьего пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи. По словам свидетелей, группа российских и сербских болельщиков, шедших с флагами после матча, подверглась нападению. Конфликт возник с фанатами белградского «Партизана» из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков. Ранее сообщалось, что полиция Сербии занимается расследованием дела об этом нападении.



«Наша работа состоит в том, чтобы арестовать преступников, сурово наказать их и тем самым показать, что Сербия не является тренировочной площадкой для хулиганов, которые думают, что на наших улицах можно нападать на наших или иностранных граждан», — сказал Стефанович.

По данным сербского МВД, драка на улице Краля Милана произошла около полуночи. Сам матч завершился победой «Црвены Звезды» со счётом 2:1.