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26 марта 2017, 20:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Вице-премьер Сербии навестил в больнице пострадавших болельщиков «Спартака»

Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович и министр здравоохранения Златибор Лончар навестили в больнице двух пострадавших болельщиков «Спартака» после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» в Белграде, сообщает B92.

Накануне три российских болельщика были ранены в Белграде. Двое из них были госпитализированы с ножевыми ранениями, третьего пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи. По словам свидетелей, группа российских и сербских болельщиков, шедших с флагами после матча, подверглась нападению. Конфликт возник с фанатами белградского «Партизана» из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков. Ранее сообщалось, что полиция Сербии занимается расследованием дела об этом нападении.

«Наша работа состоит в том, чтобы арестовать преступников, сурово наказать их и тем самым показать, что Сербия не является тренировочной площадкой для хулиганов, которые думают, что на наших улицах можно нападать на наших или иностранных граждан», — сказал Стефанович.
По данным сербского МВД, драка на улице Краля Милана произошла около полуночи. Сам матч завершился победой «Црвены Звезды» со счётом 2:1.

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