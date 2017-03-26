Вадим Скрипченко: Жалоб от меня не услышите

«ИДЕМ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ»

— В игре с «Ростовом» (0:0) были добыты первые весенние очки. Положительная тенденция?

— Довольны тем, что качество игры в матчах с «Уфой» и с «Ростовом» было лучше, чем в первом весеннем туре против «Локомотива». Идем по нарастающей. Конечно, ждем возвращения в строй травмированных — Корниленко и Ткачева. Думаю, с ними наш атакующий потенциал станет намного выше. Все-таки они определяли игру «Крыльев» в осенней части сезона, — говорит Скрипченко.

— Когда они должны вернуться в строй?

— Корниленко в полном объеме работает в общей группе. Прошел курс реабилитации после небольшого повреждения, операция ему не понадобилась. Сейчас вместе со всеми готовится к игре с ЦСКА. Ткачев пока по индивидуальной программе работает с тренером по физподготовке и физиотерапевтом. Думаю, после игры с ЦСКА начнет беговую работу и к середине апреля вернется в общую группу.

— Осень «Крылья» закончили двумя победами — над «Спартаком» и «Томью» — и боевой ничьей с «Краснодаром». Разница мячей впечатлила — 8:1. Весной за три игры — ноль голов и всего одна ничья. Почему так?

— Я вам так скажу. Если хотите услышать от меня субъективные или объективные причины, то вы, конечно, их не услышите. Не буду жаловаться на то, какие произошли изменения, как это поспособствовало тому, что мы сегодня, к сожалению, не можем забить в трех играх. Мы не ищем оправдания. Мы ищем средства для улучшения своей игры. А тот тренер, который начинает искать оправдания своих неудач, уже не тренер. Неважно, кто был осенью, кто есть сейчас, кто выпал из-за травм. У нас есть боеспособный коллектив, способный решать поставленные задачи. Вся наша работа направлена, чтобы улучшить игру. И эти улучшения уже видны!

— Вам не грустно, что важные для вас игроки Цаллагов и Молло, ушедшие зимой в «Зенит», пока не стали там основными игроками?

— Нет, конечно. Рад за парней, что он сделали шаг на ступеньку выше. Попали в российский топ-клуб, который каждый год претендует на участие в самом лучшем европейском клубном турнире — Лиге чемпионов. И Цаллагов, и Молло — очень квалифицированные футболисты. На сегодняшний день Ибрагим шанс уже получил, Молло, уверен, тоже получит. И воспользуется ей, став важной частью «Зенита».

— Осенью «Крылья» играли в четыре защитника, весной — в пять, вернувшись к тому, что было при прежнем тренере Веркаутерене. С чем это связано?

— С тем, что мы гибкая команда. И у нас хватает квалифицированных футболистов, способных сыграть в различном тактическом построении. Только с этим и связано. Мы строим игру, исходя из нашего кадрового потенциала. Поэтому говорить, что мы вернулись к той схеме, при которой команда играла при предыдущем тренере, абсолютно неверно.

«ИГРА ПРОТИВ “УРАЛА” НЕ БУДЕТ ОСОБЕННОЙ»

— Довольны прогрессом Зуева, пришедшего в «Крылья» зимой?

— Он все три игры выходил в стартовом составе. Находится в хорошей форме, выполняет требования. Мы им довольны.

— Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что Зуеву не хватает игрового тонуса, поэтому пока не удается соблюдать баланс — когда идти в обводку, когда отдавать пас. Согласны?

— Это мнение уважаемого специалиста. У меня — свое. Но не буду его озвучивать, потому что это сугубо внутренне дело команды и личных отношений между игроком и тренером.

— Насколько серьезно повреждение Александра Глеба, из-за которого он был заменен в перерыве игры с «Ростовом»?

— Глеб прошел медобследование в сборной Белоруссии. Выявили небольшое повреждение связок голеностопа. Но он сможет через некоторое время продолжить работу в общей группе и готовиться к игре с ЦСКА. Другой вопрос, каким он подойдет к матчу функционально? Посмотрим. Пока он в общей группе еще не начал заниматься.

— Были какие-то сомнения по Глебу зимой? Все-таки он пришел в клуб не с начала сборов.

— Раз он оказался в клубе, значит, никаких сомнений не было. Думаю, не стоит лишний раз напоминать, какой это футболист. Каким он обладает виденьем поля, чувством игрового ритма, умением отдать тонкую передачу, попридержать мяч. Он может стать конструктором наших атакующих действий. Что доказал в игре с «Уфой», пусть и проигранной. Он очень хорошо вел игру против уфимцев, команда доминировала, смотрелась. Пока не все в порядке с завершающей стадией. Но Глебом я полностью доволен.

— Следующая игра у «Крыльев» с ЦСКА. До начала весенней части озвучивалось мнение: «При новой расстановке армейцам будет практически нереально забить». Оборона у ЦСКА теперь — стена?

— Тактически ЦСКА изменился, да. Это почерк Гончаренко, который и в предыдущем клубе ставил такой футбол. Игру в три центральных защитника, с двумя латералями. Он видит потенциал своих игроков, ему видней. А по поводу того — стена или не стена, скажу так: в любой, даже самой организованной обороне, можно найти проблемные места. Вопрос — как это использовать.

— Довольны судейством в последних турах?

— А зачем говорить про судей? Вопросы есть, но не глобальные. Не вижу смысла жаловаться, например, на то, что Егоров не показал Ерохину вторую желтую карточку за фол на Таранове. И говорить, что обязательно выиграли бы тогда. У нас было достаточно предпосылок, чтобы добиться победы. Концовка матча, да, не удалась. Но это связано не с соперником, — сами виноваты. Как я сказал на пресс-конференции, потеряли холодную голову. В таких случаях в команде должен найтись тот, кто остудит пыл соперника, возьмет мяч под контроль.

— Во втором круге «Крылья» ждет игра с «Уралом» в Екатеринбурге. Учитывая осенние события, матч будет особенным для вас?

— Все оставшиеся десять матчей будут особенными. Передо мной стоит задача — сохранить для футбольного региона команду в РФПЛ. Постараюсь все для этого сделать.