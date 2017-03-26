Поножовщина в Белграде: что произошло
После матча на стадионе «Райко Митич» в столице Сербии пострадали трое болельщиков «Спартака». Двое фанатов были госпитализированы с ножевыми ранениями, причем один из них находился в тяжелом состоянии.
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Видимо, что-то случилось...
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После окончания встречи у группы российских и сербских фанатов, следовавших с клубными флагами в гостиницу, в районе улицы короля Милана случился конфликт с неизвестными.
По информации RT, в отделении хирургии одной из белградских больниц пострадавших прооперировали по поводу ножевых ранений в область живота. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное. «У одного удалена селезенка и есть гематома в верхней части почки, — сообщили в госпитале. — Он находится в сознании, но останется в интенсивной терапии. Температура в норме без осложнений».
Перед игрой фанаты обеих команд провели совместный марш от российского посольства до стадиона «Райко Митич». Они совместно распевали «Катюшу» и другие известные песни, а также скандировали заряды.
Теплые эмоции перенеслись на арену. Совместные кричалки, файеры и невероятная атмосфера
По окончании встречи в соцсетях также сообщили о ранении, полученном болельщиком
Всего на товарищеском матче с братской командой спартаковцев поддержали порядка трех тысяч российских болельщиков. Игру в целом посетили около 25 тысяч зрителей, обеспечивших отличную поддержку обоим командам.
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