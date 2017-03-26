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26 марта 2017, 18:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Поножовщина в Белграде: что произошло

После матча на стадионе «Райко Митич» в столице Сербии пострадали трое болельщиков «Спартака». Двое фанатов были госпитализированы с ножевыми ранениями, причем один из них находился в тяжелом состоянии.

После матча на стадионе <span class=error>Райко</span> <span class=error>Митич</span> в столице Сербии пострадали трое болельщиков Спартака. Увеличить
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После окончания встречи у группы российских и сербских фанатов, следовавших с клубными флагами в гостиницу, в районе улицы короля Милана случился конфликт с неизвестными.

По информации RT, в отделении хирургии одной из белградских больниц пострадавших прооперировали по поводу ножевых ранений в область живота. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное. «У одного удалена селезенка и есть гематома в верхней части почки, — сообщили в госпитале. — Он находится в сознании, но останется в интенсивной терапии. Температура в норме без осложнений».

Пресс-атташе посольства РФ в Белграде Юрий Пичугин заявил, что получившие ранения Максим Бутрин и Павел Бодров находятся в одной из больниц сербской столицы. «Постоянно контактируем с ними, — заявил Пичурин. — Уже оповестили их родственников. Сейчас в произошедшем разбирается сербская полиция». Позже сотрудники консульского отдела посетили пострадавших.

Перед игрой фанаты обеих команд провели совместный марш от российского посольства до стадиона «Райко Митич». Они совместно распевали «Катюшу» и другие известные песни, а также скандировали заряды.

Теплые эмоции перенеслись на арену. Совместные кричалки, файеры и невероятная атмосфера красно-белого дерби царили в чаше белградской «Мараканы».

По окончании встречи в соцсетях также сообщили о ранении, полученном болельщиком красно-белых на стадионе.

Всего на товарищеском матче с братской командой спартаковцев поддержали порядка трех тысяч российских болельщиков. Игру в целом посетили около 25 тысяч зрителей, обеспечивших отличную поддержку обоим командам.

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