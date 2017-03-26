Поножовщина в Белграде: что произошло

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После окончания встречи у группы российских и сербских фанатов, следовавших с клубными флагами в гостиницу, в районе улицы короля Милана случился конфликт с неизвестными.

По информации RT, в отделении хирургии одной из белградских больниц пострадавших прооперировали по поводу ножевых ранений в область живота. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное. «У одного удалена селезенка и есть гематома в верхней части почки, — сообщили в госпитале. — Он находится в сознании, но останется в интенсивной терапии. Температура в норме без осложнений».

Пресс-атташе посольства РФ в Белграде Юрий Пичугин заявил, что получившие ранения Максим Бутрин и Павел Бодров находятся в одной из больниц сербской столицы. «Постоянно контактируем с ними, — заявил Пичурин. — Уже оповестили их родственников. Сейчас в произошедшем разбирается сербская полиция». Позже сотрудники консульского отдела посетили пострадавших.

Перед игрой фанаты обеих команд провели совместный марш от российского посольства до стадиона «Райко Митич». Они совместно распевали «Катюшу» и другие известные песни, а также скандировали заряды.

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Теплые эмоции перенеслись на арену. Совместные кричалки, файеры и невероятная атмосфера красно-белого дерби царили в чаше белградской «Мараканы».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Что-то знакомое. Не могу вспомнить. <a href="https://t.co/hK31PKMPT4">pic.twitter.com/hK31PKMPT4</a></p>— mafia (@Dark_and_ev1l) <a href="https://twitter.com/Dark_and_ev1l/status/845913529815314432">March 26, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По окончании встречи в соцсетях также сообщили о ранении, полученном болельщиком красно-белых на стадионе.

Всего на товарищеском матче с братской командой спартаковцев поддержали порядка трех тысяч российских болельщиков. Игру в целом посетили около 25 тысяч зрителей, обеспечивших отличную поддержку обоим командам.