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26 марта 2017, 18:29 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист «Локомотива» Чорлука надеется приступить к тренировкам через неделю

Капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что восстановление после травмы идет хорошими темпами, и уже через неделю он надеется вернуться к тренировкам.

Чорлука получил повреждение в матче 20-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (1:1). Хорватский защитник был заменен в перерыве встречи из-за травмы.

«Восстановление проходит отлично, надеюсь, через неделю начну тренироваться», — написал Чорлука в своем аккаунте в Twitter.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что надеется на возвращение Чорлуки в строй к гостевому матчу 21-го тура с «Уфой», который пройдет 1 апреля.

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