Футболист «Локомотива» Чорлука надеется приступить к тренировкам через неделю
Капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что восстановление после травмы идет хорошими темпами, и уже через неделю он надеется вернуться к тренировкам.
Чорлука получил повреждение в матче 20-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (1:1). Хорватский защитник был заменен в перерыве встречи
«Восстановление проходит отлично, надеюсь, через неделю начну тренироваться», — написал Чорлука в своем аккаунте в Twitter.
Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что надеется на возвращение Чорлуки в строй к гостевому матчу 21-го тура с «Уфой», который пройдет 1 апреля.
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