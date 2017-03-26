Гончаренко: Витиньо растет, и это очень важно

В воскресенье ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в товарищеской встрече со счетом 2:0, Витиньо забил оба гола. Встреча состоялась на столичном стадионе «Октябрь».

«Витиньо сегодня играл гораздо глубже своей позиции, но он растет, и для меня это очень важно. Сейчас он приносит гораздо больше пользы, чем поначалу, в первый свой приезд», — сказал Гончаренко журналистам.

«Главная цель матча заключалась в том, чтобы ребята получили игровую практики и не теряли игрового ритма. На поле вышли те люди, которые имеют меньше практики, а таким как Витиньо и (Аарон) Оланаре было важно провести на поле 90 минут», — отметил тренер.

Тренер не стал выделять молодых игроков, вышедших на поле. Один из них Астемир Гордюшенко отдал голевую передачу Витиньо, когда бразилец забил свой второй гол. «Если молодежь выделять, то она сразу начинает задирать нос. Наверное, у нас хорошо работает (Тимур) Жамалетдинов, но, учитывая высокую конкуренцию в нападении, ему пока непросто. Но большого провала между молодежью и основными игроками нет. Это самое главное», — заметил специалист.