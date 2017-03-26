Ари признан болельщиками лучшим футболистом «Локомотива» в марте

«Локомотив» в марте сыграл с самарскими «Крыльями Советов» (3:0), «Краснодаром» (1:2) и московским «Спартаком» (1:1) в рамках чемпионата России, а также обыграл «Тосно» в четвертьфинале Кубка России. Ари, арендованный железнодорожниками у «Краснодара» до конца текущего сезона, принял участие в трех играх и забил три мяча.

Ари победил в голосовании поклонников железнодорожников на официальном сайте клуба, а также на страницах «красно-зеленых» в соцсетях «Вконтакте» и Instagram, набрав 71,1% голосов (8534 голоса). Второе место занял полузащитник Алексей Миранчук (10,5%, 1260 голосов), третьим стал хавбек Владислав Игнатьев (7,2%, 866 голосов).