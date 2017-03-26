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26 марта 2017, 17:01 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче.

Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение тульскому Арсеналу в товарищеском матче. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье на столичном стадионе «Октябрь», завершилась со счетом 2:0. На 50-й и 73-й минутах отличился нападающий «красно-синих» Витиньо.

Армейцы играли без футболистов, вызванных в национальные сборные своих стран, однако в стартовом составе появились защитники Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, хавбек Алексей Ионов и другие игроки основного состава. Щенников был вынужден покинуть поле на 84-й минуте из-за повреждения.

ЦСКА занимает второе место в чемпионате России после 20 туров, имея в активе 39 очков. «Арсенал» идет на предпоследней, 15-й позиции с 15 баллами.

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