ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче.
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье на столичном стадионе «Октябрь», завершилась со счетом 2:0. На 50-й и 73-й минутах отличился нападающий «красно-синих» Витиньо.
Армейцы играли без футболистов, вызванных в национальные сборные своих стран, однако в стартовом составе появились защитники Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, хавбек Алексей Ионов и другие игроки основного состава. Щенников был вынужден покинуть поле на 84-й минуте
ЦСКА занимает второе место в чемпионате России после 20 туров, имея в активе 39 очков. «Арсенал» идет на предпоследней, 15-й позиции с 15 баллами.
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