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26 марта 2017, 15:18 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Зенит» обыграл «Уфу» в товарищеском матче

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» в товарищеском матче обыграли «Уфу».

Футболисты санкт-петербургского Зенита в товарищеском матче обыграли Уфу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых». На 90-й минуте победу петербуржцам принес гол Данни.

В чемпионате России в данный момент продолжается пауза, вызванная матчами национальных сборных. «Уфа» 1 апреля в матче 21-го тура российского чемпионата примет московский «Локомотив», а «Зенит» на следующий день сыграет с «Рубином» в Казани.

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