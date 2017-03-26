«Зенит» обыграл «Уфу» в товарищеском матче
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» в товарищеском матче обыграли «Уфу».
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Встреча, прошедшая в воскресенье в
В чемпионате России в данный момент продолжается пауза, вызванная матчами национальных сборных. «Уфа» 1 апреля в матче 21-го тура российского чемпионата примет московский «Локомотив», а «Зенит» на следующий день сыграет с «Рубином» в Казани.
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