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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29205654/
26 марта 2017, 11:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: «Фенербахче» предложил «Спартаку» обменять Эменике на И. Попова

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике, который ныне выступает за «Фенербахче», может вернуться в московский клуб, информирует Amkspor.

По информации издания, турецкий клуб предложил обменять Эменике на полузащитника Ивелина Попова. Сам Эменике хочет вернуться в Россию, а «Спартак», в свою очередь, заинтересован в переходе форварда.

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В этом сезоне чемпионата Турции он провёл десять матчей за «Фенербахче» (семь — в основе) и забил три гола.

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