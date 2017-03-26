Источник: «Фенербахче» предложил «Спартаку» обменять Эменике на И. Попова

По информации издания, турецкий клуб предложил обменять Эменике на полузащитника Ивелина Попова. Сам Эменике хочет вернуться в Россию, а «Спартак», в свою очередь, заинтересован в переходе форварда.



Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В этом сезоне чемпионата Турции он провёл десять матчей за «Фенербахче» (семь — в основе) и забил три гола.