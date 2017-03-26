Божович: На матче «Црвена Звезда» — «Спартак» царила великолепная атмосфера
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Главный тренер сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» Миодраг Божович отметил отличную атмосферу во время матча его команды с российским «Спартаком». Слова специалиста приводит
пресс-служба клуба из Белграда.
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Видимо, что-то случилось...
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В субботу «Спартак» потерпел поражение от «Црвены Звезды» со счетом 1:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Белграде.
«Мы сыграли
В предыдущий раз команды встречались в сентябре 2014 года. Тогда «Спартак» и «Црвена Звезда» сыграли вничью со счетом 1:1, эта игра стала первой на стадионе московского клуба «Открытие-Арена».
Перед матчем российские и сербские болельщики футбольных клубов провели совместное шествие от парка у посольства России в Белграде до стадиона «Райко Митич». Всего в шествии, во время которого болельщики спели песню «Катюша», участвовали порядка тысячи человек, 400 из них были российскими фанатами.
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