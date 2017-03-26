Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29203844/
26 марта 2017, 0:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Божович: На матче «Црвена Звезда» — «Спартак» царила великолепная атмосфера

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Главный тренер сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» Миодраг Божович отметил отличную атмосферу во время матча его команды с российским «Спартаком». Слова специалиста приводит пресс-служба клуба из Белграда.

Главный тренер клуба из Белграда подчеркнул что сербские болельщики тепло относятся к Спартаку и России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу «Спартак» потерпел поражение от «Црвены Звезды» со счетом 1:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Белграде.

«Мы сыграли матч-реванш со “Спартаком”. Это была отличная практика для нас, встреча прошла при необыкновенной атмосфере, и, конечно, я рад победе. Надеюсь, мы оправдали ожидания сербских болельщиков, которые любят “Спартак” и Россию», — сказал Божович.

В предыдущий раз команды встречались в сентябре 2014 года. Тогда «Спартак» и «Црвена Звезда» сыграли вничью со счетом 1:1, эта игра стала первой на стадионе московского клуба «Открытие-Арена».

Перед матчем российские и сербские болельщики футбольных клубов провели совместное шествие от парка у посольства России в Белграде до стадиона «Райко Митич». Всего в шествии, во время которого болельщики спели песню «Катюша», участвовали порядка тысячи человек, 400 из них были российскими фанатами.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Црвена Звезда
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
25 марта

Все футболисты сборной России сдадут допинг-пробы

СКА обыграл "Локомотив" во втором матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Футболисты "Спартака" проиграли "Црвене Звезде" в товарищеском матче