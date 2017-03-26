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В субботу «Спартак» потерпел поражение от «Црвены Звезды» со счетом 1:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Белграде.

«Мы сыграли матч-реванш со “Спартаком”. Это была отличная практика для нас, встреча прошла при необыкновенной атмосфере, и, конечно, я рад победе. Надеюсь, мы оправдали ожидания сербских болельщиков, которые любят “Спартак” и Россию», — сказал Божович.

В предыдущий раз команды встречались в сентябре 2014 года. Тогда «Спартак» и «Црвена Звезда» сыграли вничью со счетом 1:1, эта игра стала первой на стадионе московского клуба «Открытие-Арена».

Перед матчем российские и сербские болельщики футбольных клубов провели совместное шествие от парка у посольства России в Белграде до стадиона «Райко Митич». Всего в шествии, во время которого болельщики спели песню «Катюша», участвовали порядка тысячи человек, 400 из них были российскими фанатами.