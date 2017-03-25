Избежать безвременья. Почему никак не заиграет Давыдов?
«Спартак» проиграл первый раз за нынешнюю весну, но это не имеет абсолютно никакого значения.
«Спартак» уступил в товарищеском матче «Црвене Звезде» со счетом 1:2.
«Спартак» проиграл первый раз за нынешнюю весну, но это не имеет абсолютно никакого значения. Потому что самое ценное, что мог дать товарищеский матч против дружественной «Црвены Звезды», помимо поддержания тонуса, это еще одна проверка готовности спартаковских дублеров к большим делам.
Критерий прост: если те, кому пока не хватает игровых минут, на фоне Фернандо и Ко будут смотреться достойно, а местами даже солировать, то
В старте «Спартака» вместе с
Тимофеев, Леонтьев выглядели в связке с Фернандо органично — что неудивительно, оба, как и бразилец, дружат с пасом, с техникой. Но
Тигиев показал, что он цепок, быстр. В этом сомнений и не было. Вопрос, сможет ли он так себя проявить в официальной игре, с другим уровнем сопротивления? Но, думается, у Карреры в любом случае появились дополнительные варианты, кого выпускать справа против «Оренбурга». Селихов хоть и пропустил достаточно дальний удар от Канга, смотрелся достойно. И не факт, что выстрел
А самым активным был Давыдов. Как всегда. Денис бегал так, будто это могло повернуть время вспять, выдав ему еще один шанс в первой команде. Он часто встречался с мячом, не стеснялся идти в дриблинг. Но делал много лишних движений, распылялся. От этого и, возможно, от излишнего желания в его действиях было многовато брака. Особенно, в первом тайме.
Пару раз Давыдов
Мельгарехо ставить рекорды по пробегу не собирался, в одиночку против троих не лез. Но Парагваец был конкретнее и нацеленнее Давыдова. Поэтому пока Денис ввязывался в сложнейшие ситуации и с долей героизма пытался выбираться из них, Мельгарехо заносил себе в актив сухие статистически действия — удары и обостряющие пасы.
Удивительно, как все великолепие, что Давыдов показывает в ФНЛ, потом в игре за первую команду
И это серьезный недочет. Давыдову уже 22 года! Как быстро растут чужие Месси, да? И с каждым днем, с каждым месяцем без выхода на новый уровень, без появления так всеми долгожданной стабильности игрок рискует остаться в безвременье. Когда один уровень пройден, но выйти на другой не получается. Долго в таком состоянии находиться нельзя — начнется регресс.
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