Избежать безвременья. Почему никак не заиграет Давыдов?

«Спартак» уступил в товарищеском матче «Црвене Звезде» со счетом 1:2.

«Спартак» проиграл первый раз за нынешнюю весну, но это не имеет абсолютно никакого значения. Потому что самое ценное, что мог дать товарищеский матч против дружественной «Црвены Звезды», помимо поддержания тонуса, это еще одна проверка готовности спартаковских дублеров к большим делам.

Критерий прост: если те, кому пока не хватает игровых минут, на фоне Фернандо и Ко будут смотреться достойно, а местами даже солировать, то красно-белые дни Карреры, несмотря на борьбу за золото, станут чуть спокойнее.

В старте «Спартака» вместе с более-менее стабильными игроками основы вышли Тигиев, Селихов, Тимофеев, Леонтьев, Давыдов. Еще Боккетти, но в его умениях, думается, Каррера не сомневается. Поэтому интереснее было понаблюдать именно за вышеназванной пятеркой игроков.

Тимофеев, Леонтьев выглядели в связке с Фернандо органично — что неудивительно, оба, как и бразилец, дружат с пасом, с техникой. Но чего-то особенного ни тот, ни другой не показали. Добротно, ровно, но для игры в старте нужно что-то большее. Наглость, подкрепленная результативными действиями.

Тигиев показал, что он цепок, быстр. В этом сомнений и не было. Вопрос, сможет ли он так себя проявить в официальной игре, с другим уровнем сопротивления? Но, думается, у Карреры в любом случае появились дополнительные варианты, кого выпускать справа против «Оренбурга». Селихов хоть и пропустил достаточно дальний удар от Канга, смотрелся достойно. И не факт, что выстрел экс-игрока «Ростова» можно было взять — подкрученный мяч летел по удаляющейся траектории от вратаря.

А самым активным был Давыдов. Как всегда. Денис бегал так, будто это могло повернуть время вспять, выдав ему еще один шанс в первой команде. Он часто встречался с мячом, не стеснялся идти в дриблинг. Но делал много лишних движений, распылялся. От этого и, возможно, от излишнего желания в его действиях было многовато брака. Особенно, в первом тайме.

Пару раз Давыдов по-юношески заигрывался с мячом, давая себя накрыть защитникам. Однако, хватало и моментов, когда он, пускаясь в обводку, стягивал на себя сразу несколько игроков, тем самым давая свободу партнерам. Так был забит единственный гол «Спартака». Серией финтов Давыдов выманил троих из «Црвены Звезды» на себя, после чего забытые в штрафной Ещенко и Мельгарехо благодаря пасу Леонтьева разыграли красивую комбинацию.

Мельгарехо ставить рекорды по пробегу не собирался, в одиночку против троих не лез. Но Парагваец был конкретнее и нацеленнее Давыдова. Поэтому пока Денис ввязывался в сложнейшие ситуации и с долей героизма пытался выбираться из них, Мельгарехо заносил себе в актив сухие статистически действия — удары и обостряющие пасы.

Удивительно, как все великолепие, что Давыдов показывает в ФНЛ, потом в игре за первую команду почему-то пропадает. В этом сезоне я регулярно посещал домашние матчи «Спартака-2». И в некоторых из них Денис был просто королем и выходил из любых ситуаций. Правда, есть одна оговорка: по ходу одного, даже самого яркого матча, случались разной протяженностью спады, когда Давыдов выдавал два-три неточных простых паса, срывался один-два финта. Но спустя пять минут снова начинались зарисовки с пляжей Копакабаны.

И это серьезный недочет. Давыдову уже 22 года! Как быстро растут чужие Месси, да? И с каждым днем, с каждым месяцем без выхода на новый уровень, без появления так всеми долгожданной стабильности игрок рискует остаться в безвременье. Когда один уровень пройден, но выйти на другой не получается. Долго в таком состоянии находиться нельзя — начнется регресс.