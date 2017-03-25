Футболисты «Спартака» проиграли «Црвене Звезде» в товарищеском матче
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» потерпел поражение от белградской «Црвены Звезды» со счетом 1:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Белграде.
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Перед матчем российские и сербские болельщики футбольных клубов провели совместное шествие от парка у посольства России в Белграде до стадиона «Райко Митич». Всего в шествии, во время которого болельщики спели песню «Катюша», участвовали порядка тысячи человек, 400 из которых были российскими фанатами.
В предыдущий раз команды встретились в сентябре 2014 года. Тогда «Спартак» и «Црвена Звезда» сыграли вничью со счетом 1:1, эта игра стала первой на новом стадионе московского клуба «Открытие-Арена».
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