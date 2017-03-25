Футболисты «Спартака» проиграли «Црвене Звезде» в товарищеском матче

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В составе красно-белых отличился Лоренсо Мельгарехо (25-я минута). У победителей мячи забили Гуэлор Канга Каку (44) и Неманья Милич (55). В воротах «Спартака» весь матч отыграл Александр Селихов, перешедший в зимнее трансферное окно из пермского «Амкара».

Перед матчем российские и сербские болельщики футбольных клубов провели совместное шествие от парка у посольства России в Белграде до стадиона «Райко Митич». Всего в шествии, во время которого болельщики спели песню «Катюша», участвовали порядка тысячи человек, 400 из которых были российскими фанатами.

В предыдущий раз команды встретились в сентябре 2014 года. Тогда «Спартак» и «Црвена Звезда» сыграли вничью со счетом 1:1, эта игра стала первой на новом стадионе московского клуба «Открытие-Арена».