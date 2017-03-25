Футболисты «Оренбурга» обыграли тольяттинскую «Ладу» в контрольном матче
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Оренбурга» обыграли тольяттинскую «Ладу» в контрольном матче на сборе в Турции во время паузы в чемпионате России на игры сборных.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды российской
«Оренбург» на сборе в Турции проведет еще два контрольных матча: 27 марта — с КАМАЗом из Набережных Челнов, а 29 марта — с ижевским «Зенитом».
В рамках 21-го тура чемпионата России «Оренбург» 3 апреля на выезде встретится с московским «Спартаком».
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