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25 марта 2017, 21:47 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Оренбурга» обыграли тольяттинскую «Ладу» в контрольном матче

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Футболисты «Оренбурга» обыграли тольяттинскую «Ладу» в контрольном матче на сборе в Турции во время паузы в чемпионате России на игры сборных.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды российской премьер-лиги. Единственный мяч в матче забил Марат Шогенов на 81-й минуте.

«Оренбург» на сборе в Турции проведет еще два контрольных матча: 27 марта — с КАМАЗом из Набережных Челнов, а 29 марта — с ижевским «Зенитом».

В рамках 21-го тура чемпионата России «Оренбург» 3 апреля на выезде встретится с московским «Спартаком».

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