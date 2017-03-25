Футболисты «Оренбурга» обыграли тольяттинскую «Ладу» в контрольном матче

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды российской премьер-лиги. Единственный мяч в матче забил Марат Шогенов на 81-й минуте.

«Оренбург» на сборе в Турции проведет еще два контрольных матча: 27 марта — с КАМАЗом из Набережных Челнов, а 29 марта — с ижевским «Зенитом».

В рамках 21-го тура чемпионата России «Оренбург» 3 апреля на выезде встретится с московским «Спартаком».