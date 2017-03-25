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25 марта 2017, 20:45 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Валенсия» интересуется Бибрасом Натхо

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо попал в сферу интересов «Валенсии».

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо попал в сферу интересов Валенсии. Увеличить
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Испанский клуб рассматривает кандидатуры нескольких игроков для усиления полузащиты в летнее трансферное окно, и израильский футболист вошёл в их число, информирует Fichajes.

Контракт Натхо с ЦСКА рассчитан до лета 2018 года. В этом сезоне РФПЛ 29-летний игрок провёл 16 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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