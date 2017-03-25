Футбольные болельщики «Спартака» и «Црвены Звезды» провели шествие в Белграде
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российские и сербские болельщики футбольных клубов «Спартак» и «Црвена Звезда» провели совместное шествие от парка у посольства России в Белграде до стадиона «Райко Митич». Об этом ТАСС сообщил один из болельщиков
красно-белых, принимавший участие в мероприятии.
Всего в шествии участвовали порядка тысячи человек, 400 из которых были российскими фанатами.
Товарищеский матч «Црвена Звезда» — «Спартак» пройдет 25 марта, начало — 20:00 мск.
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