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25 марта 2017, 18:52 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футбольные болельщики «Спартака» и «Црвены Звезды» провели шествие в Белграде

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российские и сербские болельщики футбольных клубов «Спартак» и «Црвена Звезда» провели совместное шествие от парка у посольства России в Белграде до стадиона «Райко Митич». Об этом ТАСС сообщил один из болельщиков красно-белых, принимавший участие в мероприятии.

Всего в шествии участвовали порядка тысячи человек, 400 из которых были российскими фанатами.

Товарищеский матч «Црвена Звезда» — «Спартак» пройдет 25 марта, начало — 20:00 мск.

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