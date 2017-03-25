Почему Виктор Файзулин уже более года не играет в футбол

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— Витя перенес операцию, сейчас проходит реабилитацию, — начал Самсонов. — Врач дает обнадеживающие прогнозы. Рассчитываем, что в скором времени он приступит к работе с мячом. Настроение у Виктора хорошее, он жаждет вернуться в футбол. Уверен, что Файзулин переживает дальше больше, чем мы все вместе взятые.

— Столько всего выпало на него. Неужели за все время ни разу не говорил о том, что ну его к черту, этот футбол?

— Нет-нет. Это не про Виктора. Он настоящий боец, сильная личность!

— Полтора года вне игры — серьезный удар для футболиста в самом расцвете сил.

— Серьезный, что тут сказать. Уверен, футбол ему вернет за те переживания и эмоции, которые он испытал. Все будет хорошо. У Виктора отличный настрой на возвращение.

— О чем общаетесь с Файзулиным?

— Обо всем. О жизни, футболе. О чем еще могут говорить друзья? Поддерживаем друг друга, правда, сейчас в большей степени я его.

— Андрей Аршавин недавно сказал: «Файзулин два года не играет из-за того, что в Находке ему делали операцию, и до конца он недотренировал ногу. Колено не полностью выгибалось, однако выявилось это только через 10 лет. В итоге заработал себе артрит». Версия верна?

— Это неправда. Не думаю, что Андрей хотел что-то сказать плохое.

— Врач сборной России Эдуард Безуглов считает так: «У него артроз. Но не играет из-за болей в коленном суставе и отека, который возникает. Причин тут может быть очень много и не всегда это артроз. Я знаю, в чем причина, но об этом должен говорить сам игрок или врачи «Зенита».

— Согласен с этим мнением. И с тем, что если Виктор посчитает нужным, то сам расскажет об этом. А что было раньше, вспоминать не стоит. Лучше смотреть в будущее с оптимизмом.

— Вы же с Файзулиным партнеры по бизнесу. Сейчас Виктор уделяет проекту больше времени?

— Зря так думаете. Витя тратит все свое время на футбол — восстановление, реабилитацию.

— Выходит, о послефутбольной жизни говорить преждевременно?

— Именно. Виктор обязательно вернется на поле.

— В Нальчике, как кажется, молодым ребятам особо не погулять. Или находили варианты, где можно оторваться?

— На это у нас не было времени, потому что на первом месте всегда был футбол, тренировались каждый день. Нальчик — потрясающее место, воспоминания только положительные.

— Вы же еще со времен Нальчика дружите впятером — Самсонов, Файзулин, Филатов, Ятченко и Васин. Не ошибаюсь?

— Так и есть. Дружим, общаемся. Все у нас хорошо, в порядке.

— Не будь травм, Файзулин сейчас бы играл в Европе?

— Виктор — самый талантливый российский футболист на своей позиции. Уверен, он обязательно играл бы за сильный европейский клуб.

— Почему он так не любит общение с журналистами?

— Это стереотип, что он замкнутый и закрытый человек. На самом деле, никаких проблем с вашими коллегами у него нет. Позвоните ему, убедитесь сами.