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25 марта 2017, 18:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Томи» разгромили молодежную команду клуба в контрольном матче

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Футболисты основного состава «Томи» разгромили молодежную команду томского клуба в контрольном матче во время паузы на игры сборных.

Встреча, прошедшая в субботу на стадионе «Темп» в Томске, завершилась со счетом 4:0 в пользу основной команды. Мячи в игре забили Антон Макурин (13-я минута), Алексей Пугин (20 и 40) и Александр Соболев (77).

В 21-м туре чемпионата России «Томь», которая замыкает турнирную таблицу премьер-лиги с 12 очками в активе, сыграет с тульским «Арсеналом», занимающим с 15 очками предпоследнюю 15-ю строчку. Встреча пройдет в Туле 1 апреля и начнется в 17:30 мск.

Томь
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Киселев: Основной состав ФК «Томь» сыграет товарищеский матч с молодежным 25 марта

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Основной состав томской «Томи» проведет контрольный матч против молодежной команды клуба 25 марта в рамках подготовки к игре чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом», заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор томичей Руслан Киселев.
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