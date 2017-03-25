Футболисты «Томи» разгромили молодежную команду клуба в контрольном матче
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Футболисты основного состава «Томи» разгромили молодежную команду томского клуба в контрольном матче во время паузы на игры сборных.
Встреча, прошедшая в субботу на стадионе «Темп» в Томске, завершилась со счетом 4:0 в пользу основной команды. Мячи в игре забили Антон Макурин (13-я минута), Алексей Пугин (20 и 40) и Александр Соболев (77).
В 21-м туре чемпионата России «Томь», которая замыкает турнирную таблицу
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