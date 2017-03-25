Футболисты «Томи» разгромили молодежную команду клуба в контрольном матче

Встреча, прошедшая в субботу на стадионе «Темп» в Томске, завершилась со счетом 4:0 в пользу основной команды. Мячи в игре забили Антон Макурин (13-я минута), Алексей Пугин (20 и 40) и Александр Соболев (77).

В 21-м туре чемпионата России «Томь», которая замыкает турнирную таблицу премьер-лиги с 12 очками в активе, сыграет с тульским «Арсеналом», занимающим с 15 очками предпоследнюю 15-ю строчку. Встреча пройдет в Туле 1 апреля и начнется в 17:30 мск.