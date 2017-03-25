Мельгарехо: Понимаю, что не оправдываю ожиданий, но мне нужен шанс

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«СКАЗАЛ БРАЗИЛЬЦАМ, ЧТО ПАРАГВАЙ ПОБЕДИТ»

— Лоренсо, сначала о вашей сборной — Парагвай одержал сенсационную победу над Эквадором в отборочном матче к ЧМ-2018.

— Почему сенсационную? Мы заслужили три очка, они очень нужны. Парагвай хорошо сыграл и выполнил свою задачу.

— Не боитесь, что в следующем туре сборную разорвут бразильцы?

— Нисколько! Да, матч будет тяжелым, к тому же у Бразилии в гостях. Но я считаю, что Парагвай поедет за тремя очками и не станет отсиживаться в обороне.

— Правда считаете, что победа Парагвая возможна?

— Да, мы же недавно обыграли Аргентину. Если с такой же самоотдачей сыграть в Бразилии, можно надеяться на положительный результат.

— Вы уже говорили с бразильцами «Спартака» об игре? Сказали, что Парагвай победит?

— Да, — смеется Мельгарехо. — Так и сказал. Но мы всегда обмениваемся мнением, подшучиваем друг над другом. Посмотрим, как завершится матч.

— У Парагвая пока есть шансы сыграть на ЧМ в России. Верите, что зацепятся за пятое место?

— Да, надеюсь, что так и будет. Но впереди еще много матчей, нужно зарабатывать очки.

— Кто сейчас главная звезда сборной?

— После того, как ушел Роке Санта Крус, звезд, наверное, нет. Зато у Парагвая много молодых футболистов, которые хотят показать себя в больших матчах.

— Вы сами еще надеетесь поиграть за сборную?

— Шансы всегда есть. Если позовут, готов приехать в любое время.

— Кстати, какой турнир — чемпионат Европы, чемпионат мира или Кубок Америки — вам больше нравится?

— Без сомнения, чемпионат мира — самый важный турнир в мире. Кубок Америки тоже довольно интересное соревнование. Но если сравнивать по значимости, то ЧМ лучше остальных.

«КАРРЕРА НАПОМИНАЕТ ЖЕЗУША»

— Теперь о «Спартаке». Вы получаете немного игрового времени, надеетесь еще показать себя?

— Да, я всегда в распоряжении тренера, и готов в любой момент выйти на поле.

— В «Кубани» вы были звездой, забивали много голов. Что пошло не так в «Спартаке»? Проблемы с адаптацией?

— Я давно адаптировался, все хорошо. Теперь просто нужны шансы показать себя в игре. В «Кубани» я всегда играл, вот и забивал голы. А когда выходишь на несколько минут, трудно отличиться. Но я стараюсь.

— Про вас часто говорят, дескать, не оправдал надежд. Что ответите?

— Мне нечего сказать. Стараюсь проявить себя на тренировках, усердно работаю. К конструктивной критике отношусь спокойно и по-прежнему жду своего шанса.

— Вам проще было приспособиться к методам работы Карреры или Аленичева?

— Я довольно быстро понимал требования тренеров. Но с Аленичевым поработал не так много времени. Теперь все просто супер. Понимаю, что требует от нас Массимо Каррера, как должны играть, понимаю тактику. Мне только нужен шанс.

— В ближайших матчах?

— Да, надеюсь, что выйду на поле. Все зависит от тренера, буду ли нужен ему в конкретном матче или нет.

— Можете сравнить Карреру с кем-нибудь из специалистов, под руководством которых работали раньше?

— Наш тренер напоминает мне Жорже Жезуша! Оба очень сильны в плане тактики, схожи в методах подготовки команды и в стиле общения с игроками.

— После матча с «Краснодаром» некоторые болельщики критиковали вас за то, что долго лежали на газоне. Такая требовательность — норма?

— Это нормально. Болельщики хотят, чтобы команда все время шла вперед, побеждала. В том моменте я получил удар в лицо, пошла кровь, и было очень больно. У меня даже немного закружилась голова, поэтому упал на газон.

— Лично вам болельщики что-то говорят?

— Да, и я ни разу не слышал критики с вой адрес, всегда поддерживают, аплодируют. И это здорово. Понимаю, что где-то не оправдываю их ожидания. Но когда выйду на поле, обязательно докажу, что хочу приносить им радость своей игрой и голами.

— В «Бенфике» вы играли крайнего защитника. В «Спартаке» на этой позиции вас не пробовали?

— В Португалии целый год играл в обороне, и играл очень хорошо. Но здесь сложнее. На сборах в Марбелье я несколько раз выходил на позиции крайнего защитника. Но только потому, что не хватало игроков. Как я понимаю, тренера больше устраивает, как я выгляжу в нападении.

— Если говорить о позиции в атаке, вам удобнее на флангах или в центре?

— В центре, исхожу из статистики забитых голов. Да и самому нравится играть центрального нападающего, всегда использую свои скоростные качества.

«БЫЛИ РАЗОЧАРОВАНЫ НИЧЬЕЙ С «ЛОКО»

— Первое место «Спартака» — это…

— Единство команды, ее мощь и уверенность в себе. Главное, оставаться в такой же форме до конца сезона.

— Преимущество в шесть очков считаете комфортным?

— На данный момент да. Но все равно нельзя успокоиться и думать, что дело сделано. На каждый матч нужно выходить с одной мыслью — победить.

— На ваш взгляд, кто главный соперник «Спартака»: ЦСКА или «Зенит»?

— Обе команды сильны. Обе — наши прямые конкуренты. Не могу сказать, кто опаснее.

— Что скажете о матче с «Локомотивом»? Сильно расстроились из-за ничьей?

— Да, мы были разочарованы. «Спартак» больше владел мячом, создал больше голевых моментов. Но победы так и не добился. Тем не менее, ничья с «Локомотивом» — не самый плохой результат.

— Ари забил «Спартаку» уже семь голов. Удивляет такая статистика?

— Не слишком. Мы все знаем, что Ари — хороший футболист, и забивал голы почти всем командам в чемпионате России. Он всегда опасен внутри штрафной, и за ним нужно тщательно приглядывать. Да, Ари забил свой гол, но мы отыгрались и могли победить.

— Тема, которую много обсуждают в последнее время: «Спартак» пока что не пробил ни одного пенальти. У вас в карьере были команды, которым тоже не давали пенальти?

— Впервые сталкиваюсь с подобным. Но все это судейские вопросы, которые я не хочу обсуждать.

— Были разговоры, что вы можете покинуть «Спартак» летом. Теоретически вы бы где еще хотели поиграть: в Европе, другом российском клубе или вернуться в Парагвай?

— Я пока об этом не задумываюсь. Сосредоточен на том, чтобы как можно лучше выступить в составе «Спартака», и помочь команде в очень важных оставшихся матчах.