СМИ: Бывший форвард «Спартака» Эменике хочет вернуться в РФПЛ
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Нигерийский форвард турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Эммануэль Эменике не собирается продлевать контракт с командой и планирует вернуться в российский чемпионат. Об этом сообщает портал Sporx.com.
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По информации издания, агент 29-летнего нападающего уже провел переговоры с некоторыми клубами из России.
Эменике выступает за «Фенербахче» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 21 матч, в которых отметился семью забитыми мячами, в последний раз он выходил на поле 16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против российского «Краснодара» (0:1).
Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, на его счету 51 матч и 24 гола в составе
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