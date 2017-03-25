Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29200297/
25 марта 2017, 17:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Бывший форвард «Спартака» Эменике хочет вернуться в РФПЛ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Нигерийский форвард турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Эммануэль Эменике не собирается продлевать контракт с командой и планирует вернуться в российский чемпионат. Об этом сообщает портал Sporx.com.

Сообщается что агент 29-летнего нападающего уже провел переговоры с некоторыми клубами из России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации издания, агент 29-летнего нападающего уже провел переговоры с некоторыми клубами из России.

Эменике выступает за «Фенербахче» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 21 матч, в которых отметился семью забитыми мячами, в последний раз он выходил на поле 16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против российского «Краснодара» (0:1).

Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, на его счету 51 матч и 24 гола в составе красно-белых.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Футбольные болельщики «Спартака» и «Црвены Звезды» провели шествие в Белграде

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российские и сербские болельщики футбольных клубов «Спартак» и «Црвена Звезда» провели совместное шествие от парка у посольства России в Белграде до стадиона «Райко Митич». Об этом ТАСС сообщил один из болельщиков красно-белых, принимавший участие в мероприятии.
Еще 7 новостей  Все новости
25 марта

Смирнов: российские спортсмены показали себя настоящими героями на Специальной олимпиаде

Канунников: поведение российских болельщиков в матче с ивуарийцами вызывает недоумение

Тренер: база "Озеро Круглое" закрыта из-за эпидемии ротавируса