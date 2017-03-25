СМИ: Бывший форвард «Спартака» Эменике хочет вернуться в РФПЛ

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По информации издания, агент 29-летнего нападающего уже провел переговоры с некоторыми клубами из России.

Эменике выступает за «Фенербахче» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 21 матч, в которых отметился семью забитыми мячами, в последний раз он выходил на поле 16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против российского «Краснодара» (0:1).