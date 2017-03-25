Защитник сборной Кот-д’Ивуара Багайоко договорился о переходе в клуб РФПЛ

Во вчерашнем товарищеском матче против сборной России 27-летний футболист, выступающий за бельгийский «Сент-Трюйден», отыграл 90 минут.



«Накануне молодая команда Кот-д’Ивуара переиграла сборную России в Краснодаре. Перед матчем я говорил, что российским клубам стоит обратить внимание на ивуарийских футболистов. В частности, голевой передачей отметился 23-летний защитник Серж Канон, которого я бесплатно предлагал «Краснодару». К сожалению, «Краснодару» оказался не нужен футболист, который может сыграть как центральный защитник, так и на левой бровке, что является очень дефицитной позицией во всей Европе. Сейчас Канон играет в голландском чемпионате. Я предлагал его бесплатно и «Локомотиву», но там мне сказали, что он очень медленный. Однако в матче Россия — Кот-д’Ивуар «очень медленный» центральный защитник Канон без особых проблем закрыл на левой бровке очень быстрого Самедова.



Мне приятно, что после матча Россия — Кот-д’Ивуар один из клубов РФПЛ уже закрыл вопрос о переходе ивуарийского защитника Мамаду Багайоко, которого я также упоминал до игры. Не буду говорить, о каком клубе идёт речь, но я дал слово, что летом Багайоко перейдёт в эту команду, причём в качестве свободного агента. При этом в приобретении этого игрока заинтересован и один из лидеров чемпионата Дании — «Брондбю», — рассказал Селюк «Чемпионату».