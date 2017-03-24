Мутко и Прядкин вручили Смолову приз лучшему игроку 2016 года в России
КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко и президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин вручили приз лучшему игроку России 2016 года Федору Смолову перед товарищеским матчем сборных России и Кот- д’Ивуара в Краснодаре.
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан лучшим футболистом России 2016 года по итогам опроса журналистов, который традиционно проводит еженедельник «Футбол». В опросе приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей
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