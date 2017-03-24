Кириченко: У «Ростова» достаточно внушительные долги по зарплатам и премиальным

«Конечно, довольны своим выступлением в еврокубках. Не хотелось вылетать из турнира, было желание пройти как можно дальше. Не знаю, повезло или нет, что играли с топ-клубами.

У нас нет конкретной задачи на сезон, как не было и до выступления в ЛЧ. Идём от матча к матчу. Конечно, все ребята хотят снова сыграть в еврокубках.



Сложно сказать, что будет с клубом, если не попадём в еврокубки. Ситуация не очень стабильная в финансовом плане. Выступление в ЛЧ помогло в этом вопросе, но проблемы есть. Да, задолженности по зарплатам и премиальным есть ещё, они достаточно внушительные. Проблем очень много, хотелось бы, чтобы их решили", — заявил Кириченко в интервью «Спорт FM».