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24 марта 2017, 18:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кириченко: У «Ростова» достаточно внушительные долги по зарплатам и премиальным

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о текущем финансовом положении клуба, а также отметил, что у команды нет конкретной задачи на сезон.

Тренер Ростова Дмитрий <span class=error>Кириченко</span> рассказал о текущем финансовом положении клуба а также отметил что у команды нет конкретной задачи на сезон. Увеличить
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«Конечно, довольны своим выступлением в еврокубках. Не хотелось вылетать из турнира, было желание пройти как можно дальше. Не знаю, повезло или нет, что играли с топ-клубами.

У нас нет конкретной задачи на сезон, как не было и до выступления в ЛЧ. Идём от матча к матчу. Конечно, все ребята хотят снова сыграть в еврокубках.

Сложно сказать, что будет с клубом, если не попадём в еврокубки. Ситуация не очень стабильная в финансовом плане. Выступление в ЛЧ помогло в этом вопросе, но проблемы есть. Да, задолженности по зарплатам и премиальным есть ещё, они достаточно внушительные. Проблем очень много, хотелось бы, чтобы их решили", — заявил Кириченко в интервью «Спорт FM».

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