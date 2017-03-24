Луис Адриано не полетел со «Спартаком» на товарищескую игру с «Црвеной Звездой»

В сентябре «Црвена Звезда» направила «Спартаку» предложение провести весной товарищескую игру в Белграде. В 2014 году «Спартак» и «Црвена Звезда» провели товарищеский матч в рамках открытия стадиона «красно-белых» в Москве. В январе руководство «Црвены Звезды» встретилось с вице-президентом «Спартака» Наилем Измайловым и генеральным директором московского клуба Сергеем Родионовым. Стороны договорились о проведении товарищеского матча между командами 25 марта на стадионе «Райко Митич».

На игру в Белграде главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера взял следующих футболистов: Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Одри Йола Зепатта, Андрей Ещенко, Игорь Леонтьев, Евгений Макеев, Маурисио, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Иван Хомуха, Лоренсо Мельгарехо, Константин Савичев, Артём Самсонов, Артём Тимофеев, Фернандо, Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Фэшн Джуниор Сакала, Идриса Сиди Самбу. Луис Адриано продолжит тренироваться в Тарасовке по индивидуальной программе.