Луис Адриано не полетел со «Спартаком» на товарищескую игру с «Црвеной Звездой»
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт. Бразильский нападающий Луис Адриано не полетел со «Спартаком» в Белград на товарищескую игру с «Црвеной Звездой», сообщается на сайте российской команды.
В сентябре «Црвена Звезда» направила «Спартаку» предложение провести весной товарищескую игру в Белграде. В 2014 году «Спартак» и «Црвена Звезда» провели товарищеский матч в рамках открытия стадиона «красно-белых» в Москве. В январе руководство «Црвены Звезды» встретилось с
На игру в Белграде главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера взял следующих футболистов: Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Одри Йола Зепатта, Андрей Ещенко, Игорь Леонтьев, Евгений Макеев, Маурисио, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Иван Хомуха, Лоренсо Мельгарехо, Константин Савичев, Артём Самсонов, Артём Тимофеев, Фернандо, Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Фэшн Джуниор Сакала, Идриса Сиди Самбу. Луис Адриано продолжит тренироваться в Тарасовке по индивидуальной программе.
Луис Адриано перешел в «Спартак» в январе 2017 года из итальянского «Милана». В своем дебютном официальном матче за «красно-белых» бразильский нападающий отметился голом, поразив ворота «Краснодара» (2:2) в выездном матче 18-го тура чемпионата России. Однако во встрече с «быками» 29-летний футболист получил травму,
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