Бутенко: Телевизоров от болельщиков «Зенита» нет. Наверное, потерялись по пути
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что судейский департамент не получил от болельщиков «Зенита» телевизоры и ждёт их, чтобы передать в детский дом.
Болельщики «Зенита» купили телевизоры для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского и арбитра Евгения Турбина, который обслуживал матч 19-го тура РФПЛ «Амкар» — «Зенит» (1:0). Фанаты
«Телевизоров от болельщиков “Зенита” не видно. Наверное,
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