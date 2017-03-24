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24 марта 2017, 18:04 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бутенко: Телевизоров от болельщиков «Зенита» нет. Наверное, потерялись по пути

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что судейский департамент не получил от болельщиков «Зенита» телевизоры и ждёт их, чтобы передать в детский дом.

Болельщики «Зенита» купили телевизоры для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского и арбитра Евгения Турбина, который обслуживал матч 19-го тура РФПЛ «Амкар» — «Зенит» (1:0). Фанаты сине-бело-голубых сообщали о намерении отправить в департамент судейства телевизор высокой чёткости, чтобы «руководство РФС могло в мельчайших подробностях разбирать каждый спорный эпизод». Это заявление было ответом на слова Будогосского о том, что судейство Турбина не сказалось на результате встречи.

«Телевизоров от болельщиков “Зенита” не видно. Наверное, где-то потерялись по пути. В таких случаях лучше не обещать, а выполнять. Судейский департамент ждёт, чтобы передать телевизоры детскому дому», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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