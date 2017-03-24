Дмитрий Кириченко: Задолженности по зарплатам и премиальным есть еще, они достаточно внушительные

По его словам, конкретной задачи на сезон нет.



— Конечно, довольны своим выступлением в еврокубках. Не хотелось вылетать из турнира, было желание пройти как можно дальше, — цитирует Кириченко sportfm.ru. — Не знаю, повезло или нет, что играли с топ клубами.



У нас нет конкретной задачи на сезон, как не было и до выступления в ЛЧ. Идем от матча к матчу. Конечно, все ребята хотят снова сыграть в еврокубках.



Сложно сказать, что будет с клубом, если не попадем в еврокубки. Ситуация не очень стабильная в финансовом плане. Выступление в ЛЧ помогло в этом вопросе, но проблемы есть. Да, задолженности по зарплатам и премиальным есть еще, они достаточно внушительные. Проблем очень много, хотелось бы, чтобы их решили.