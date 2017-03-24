Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29194899/
24 марта 2017, 18:02 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Дмитрий Кириченко: Задолженности по зарплатам и премиальным есть еще, они достаточно внушительные

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко отметил, что в клубе финансовая ситуация остается нестабильной.

По его словам, конкретной задачи на сезон нет.

— Конечно, довольны своим выступлением в еврокубках. Не хотелось вылетать из турнира, было желание пройти как можно дальше, — цитирует Кириченко sportfm.ru. — Не знаю, повезло или нет, что играли с топ клубами.

У нас нет конкретной задачи на сезон, как не было и до выступления в ЛЧ. Идем от матча к матчу. Конечно, все ребята хотят снова сыграть в еврокубках.

Сложно сказать, что будет с клубом, если не попадем в еврокубки. Ситуация не очень стабильная в финансовом плане. Выступление в ЛЧ помогло в этом вопросе, но проблемы есть. Да, задолженности по зарплатам и премиальным есть еще, они достаточно внушительные. Проблем очень много, хотелось бы, чтобы их решили.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Кто угрожает Слуцкому. Все о скандале в Волгограде

Самая громкая отставка в КХЛ

Бышовец стал заместителем Черчесова