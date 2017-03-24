«Спартак» отправился в Сербию на матч с «Црвеной Звездой» без Луиса Адриано

Утром команда провела на подмосковной базе в Тарасовке тренировку, которой предшествовало теоретическое занятие, а во второй половине дня красно-белые собрались в аэропорту Шереметьево. В составе делегации «Спартака» 21 футболист: Ребров, Песьяков, Селихов, Боккетти, Зепатта, Ещенко, Леонтьев, Макеев, Маурисио, Таски, Тигиев, Хомуха, Мельгарехо, Савичев, Самсонов, Тимофеев, Фернандо, Давыдов, Нимели, Сакала, Самбу.



Бразильский форвард Луис Адриано с командой не полетел, так как он в ближайшие дни продолжит в Тарасовке тренировки по индивидуальной программе.