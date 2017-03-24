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24 марта 2017, 17:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» отправился в Сербию на матч с «Црвеной Звездой» без Луиса Адриано

«Спартак» отправился в Белград, где 25 марта на стадионе «Райко Митич» проведёт товарищеский матч с «Црвеной Звездой», сообщает пресс-служба московского клуба.

Утром команда провела на подмосковной базе в Тарасовке тренировку, которой предшествовало теоретическое занятие, а во второй половине дня красно-белые собрались в аэропорту Шереметьево. В составе делегации «Спартака» 21 футболист: Ребров, Песьяков, Селихов, Боккетти, Зепатта, Ещенко, Леонтьев, Макеев, Маурисио, Таски, Тигиев, Хомуха, Мельгарехо, Савичев, Самсонов, Тимофеев, Фернандо, Давыдов, Нимели, Сакала, Самбу.

Бразильский форвард Луис Адриано с командой не полетел, так как он в ближайшие дни продолжит в Тарасовке тренировки по индивидуальной программе.

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