«Спартак» отправился в Сербию на матч с «Црвеной Звездой» без Луиса Адриано
«Спартак» отправился в Белград, где 25 марта на стадионе «Райко Митич» проведёт товарищеский матч с «Црвеной Звездой», сообщает
пресс-служба московского клуба.
Утром команда провела на подмосковной базе в Тарасовке тренировку, которой предшествовало теоретическое занятие, а во второй половине дня
Бразильский форвард Луис Адриано с командой не полетел, так как он в ближайшие дни продолжит в Тарасовке тренировки по индивидуальной программе.
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