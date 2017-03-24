Турбину «забыли» снизить оценку за матч в Перми
Как выяснилось, одно из судейских решений в матче 19-го тура чемпионата России «Амкар» — «Зенит»
контрольно-квалификационная комиссия (ККК) не разобрала, либо итоги его рассмотрения не были обнародованы.
Напомним, что судейство Евгения Турбина вызвало бурные споры, а моменты игры в Перми разбирались на двух заседаниях ККК РФС. Как уже сообщал «СЭ», за работу на игре 19-го тура чемпионата России «Амкар» — «Зенит» (1:0) арбитр Евгений Турбин получил очень высокую оценку — 8,5 балла, что равно «пятерке с плюсом» по 5-балльной шкале. Она могла быть еще выше, но 0,1 балла сняли за невынесенное предупреждение — Хави Гарсии на 45-й минуте.
После этого судья пропустил 20-й тур, поехав преподавателем на сбор в Анапу. А теперь получил назначение на игру «Ростов» — «Краснодар», хотя мог отправиться на «скамейку запасных».
Речь о 86-й минуте встречи — моменте, когда Нету, сорвавший перспективную атаку «Амкара», был наказан штрафным, но ошибочно не получил желтую карточку. Для защитника она стала бы второй — ему пришлось бы покинуть поле. Такой промах судьи никак не сказался на его оценке, хотя, по существующим правилам, ее следовало снизить на несколько десятых балла — до 7,9. И не назначать на игру 21-го тура в
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