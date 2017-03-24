Семин надеется, что защитники Чорлука и Денисов вернутся в строй к матчу с ФК «Уфа»

В прошлую субботу «Локомотив» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 20-го тура РФПЛ (1:1). Чорлука был заменен в перерыве матча, а Денисов, по словам Семина, играл «полутравмированным». «Локомотив» сыграет на выезде с «Уфой» 1 апреля.

«Надеемся, что и Ведран, и Виталий будут готовы к матчам с “Уфой”. Другое дело, что большой период они не будут тренироваться. Посмотрим, что скажут доктора», — сказал Семин, которого цитирует официальный сайт «Локомотива».

В чемпионате России в данный момент продолжается пауза, вызванная матчами национальных сборных.

«В ближайшие дни мы проведем товарищескую игру с молодежной командой. Эта игра дает нам возможность ближе познакомиться с нашими молодыми игроками, а для них, наверняка, этот матч будет хорошим стимулом себя проявить», — отметил Семин.