Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29193959/
24 марта 2017, 17:38 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Семин надеется, что защитники Чорлука и Денисов вернутся в строй к матчу с ФК «Уфа»

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин заявил, что надеется на то, что травмированные защитники Ведран Чорлука и Виталий Денисов вернутся в строй к матчу 21-го тура чемпионата России с «Уфой».

В прошлую субботу «Локомотив» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 20-го тура РФПЛ (1:1). Чорлука был заменен в перерыве матча, а Денисов, по словам Семина, играл «полутравмированным». «Локомотив» сыграет на выезде с «Уфой» 1 апреля.

«Надеемся, что и Ведран, и Виталий будут готовы к матчам с “Уфой”. Другое дело, что большой период они не будут тренироваться. Посмотрим, что скажут доктора», — сказал Семин, которого цитирует официальный сайт «Локомотива».

В чемпионате России в данный момент продолжается пауза, вызванная матчами национальных сборных.

«В ближайшие дни мы проведем товарищескую игру с молодежной командой. Эта игра дает нам возможность ближе познакомиться с нашими молодыми игроками, а для них, наверняка, этот матч будет хорошим стимулом себя проявить», — отметил Семин.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Игнатьев: Самедов был лидером ФК «Локомотив», игроки на него не в обиде

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты московского «Локомотива» не в обиде на полузащитника Александра Самедова, который перешел в столичный «Спартак», заявил в интервью «Р-Спорт» полузащитник железнодорожников Владислав Игнатьев.
Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США