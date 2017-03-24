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24 марта 2017, 16:27 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболиста «Зенита» Кокорина на 4 месяца лишили водительских прав

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Суд в Москве на четыре месяца лишил водительских прав нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, которого задержали в центре столицы за езду по встречной полосе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футболиста Зенита Кокорина на 4 месяца лишили водительских прав - Фото Увеличить
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«Назначить Кокорину наказание в виде лишения права управления транспортным средством на четыре месяца», — огласил решение судья.

Футболиста признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Ночью 25 февраля Кокорин был задержан в центре города за нарушение ПДД. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, футболист ехал по встречной полосе на своем Bentley, после чего был остановлен. На него составили административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ. В полиции также отмечали, что учли неоднократные нарушения водителем правил дорожного движения и передали административный материал в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе столичного главка МВД позже подтвердили факт остановки автомобиля Bentley в центре Москвы за грубое нарушение правил дорожного движения, однако не уточнили личность водителя. Как сказал собеседник агентства, «в ночь на 26 февраля 2017 года в районе дома 5 на Страстном бульваре инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль Bentley».

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