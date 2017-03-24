Футболиста «Зенита» Кокорина на 4 месяца лишили водительских прав

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«Назначить Кокорину наказание в виде лишения права управления транспортным средством на четыре месяца», — огласил решение судья.

Футболиста признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Ночью 25 февраля Кокорин был задержан в центре города за нарушение ПДД. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, футболист ехал по встречной полосе на своем Bentley, после чего был остановлен. На него составили административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ. В полиции также отмечали, что учли неоднократные нарушения водителем правил дорожного движения и передали административный материал в суд для рассмотрения по существу.