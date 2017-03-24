10 лет Ломбертса в «Зените». Чего достиг лучший легионер в истории РФПЛ

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1. Переход в «Зенит».

Бельгиец стал игроком «Зенита» в 2007-м после того, как проявил себя на молодежном чемпионате мира: в составе сборной Бельгии он дошел до полуфинала. «Зенит» заплатил за перспективного 22-летнего защитника из «Гента» четыре миллиона евро.

2. Первое чемпионство.

Как только Ломбертс пришел в «Зенит», он сразу же стал основным защитником в команде Дика Адвоката. Последние 10 туров Николас неизменно выходил на поле со стартовым свистком, а уходил с финальным. В том числе в «золотой» игре против раменского «Сатурна», в которой бельгиец наряду с Константином Зыряновым и Радеком Ширлом получил самые высокие оценки от экспертов.

3. Травма.

В матче 1/16 финала Кубка УЕФА против «Вильярреала» Ломбертс ценой травмы сделал голевую передачу на Павла Погребняка. «Зенит» забил важнейший мяч, а бельгийца унесли с поля на носилках. Через полтора месяца Николас вернулся к тренировкам, но почти сразу на одном из занятий порвал крестообразные связки и выбыл на семь месяцев.

4. Кубок и Суперкубок УЕФА.

Несмотря на то, что в решающих матчах Ломбертса не было, Николас все равно обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА 2008 года. Для многих болельщиков именно гол и травма Ломбертса стали символом побед в Кубке УЕФА. Восстановление Ломбертса продолжалось ровно полтора года.

5. Второе чемпионство.

После того, как Ломбертс полностью восстановился от травмы, он снова стал основным защитником. В 2010-м бельгиец провел 26 матчей в стартовом составе и вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Также Николас был в основе во всех решающих матчах Кубка России, который достался «Зениту» в том же году.

6. Третье чемпионство.

Между второй и третьей победой в чемпионате Ломбертс успел получить небольшую травму колена, жениться и забить свой первый мяч в Лиге чемпионов. В сезоне-2011/12 «Зенит» с Лучано Спаллетти вновь стал чемпионом, а Ломбертс еще раз вошел в символическую сборную премьер-лиги. В том сезоне бельгиец не пропустил ни одного матча своей команды в чемпионате.

7. Легионерский рекорд.

В 2013-м Ломбертс побил достижение Радека Ширла по матчам в составе «Зенита» среди легионеров. И с каждым новым матчем Николас ставит новый рекорд. Сейчас у него 286 игр, на втором месте Мигель Данни с 246 встречами, на третьем месте Ширл и его 190 игр.

8. Капитанство и русский язык.

После травмы Данни Ломбертс на некоторое время стал капитаном команды. Бельгиец очень популярен среди фанатов, а в 2013-м даже провел один матч на вираже.

Еще Николас практически идеально выучил русский язык и продемонстрировал это в передаче «Культ тура», где исполнил гимн Российской Федерации.

9. Четвертое чемпионство.

С приходом Андре Виллаш-Боаша Ломбертс остался основным центральным защитником, в пару к нему поставили Эсекиэля Гарая. С этой линией обороны «Зенит» взял еще один чемпионский титул, а для Ломбертса это был последний сезон, в котором он был безоговорочным игроком стартового состава.

10. Уход из «Зенита».

Последние полтора года Ломбертс не играет за «Зенит», а пытается из него уйти. ПСВ, «Сандерленд», АЗ, «Гент», «Генк» — неполный список клубов, которые интересовались защитником. Но «Зенит» его не отпустил, а сам Ломбертс из-за этого очень сильно обиделся на руководство петербургской команды.

24 марта Ломбертс подписал контракт с бельгийским «Остенде». Ближайшие полгода он проведет в «Зените», а летом вернется в Бельгию, где он не играл целых 10 лет.