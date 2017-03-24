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24 марта 2017, 16:16 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Адвокат: Игрок «Зенита» Кокорин выехал на встречную полосу из-за стертой разметки

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин выехал на встречную полосу в Москве из-за стертой дорожной разметки, заявил в пятницу в мировом суде его адвокат.

Суд в столице в пятницу рассматривает вопрос о лишении спортсмена водительских прав. Футболисту вменяется часть 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

«Маневр, который осуществлял господин Кокорин, он намеревался осуществить в соответствии с правилами. Он должен был ориентироваться по линии разметки, но она там стерта, ее не видно. Если он и нарушал, то нарушил несознательно», — сказал адвокат. Он пояснил, что как только Кокорин увидел правильную разметку, то вернулся на «правильную полосу».

Ночью 25 февраля Кокорин был задержан в центре города за нарушение ПДД. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, футболист ехал по встречной полосе на своем Bentley, после чего был остановлен. На него составили административный протокол, который полицейские направили в суд.

В пресс-службе столичного главка МВД позже подтвердили факт остановки автомобиля Bentley в центре Москвы за грубое нарушение правил дорожного движения, однако не уточнили личность водителя.

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Футболиста «Зенита» Кокорина на 4 месяца лишили водительских прав

Футболиста «Зенита» Кокорина на 4 месяца лишили водительских прав

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Суд в Москве на четыре месяца лишил водительских прав нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, которого задержали в центре столицы за езду по встречной полосе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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