Адвокат: Игрок «Зенита» Кокорин выехал на встречную полосу из-за стертой разметки

Суд в столице в пятницу рассматривает вопрос о лишении спортсмена водительских прав. Футболисту вменяется часть 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

«Маневр, который осуществлял господин Кокорин, он намеревался осуществить в соответствии с правилами. Он должен был ориентироваться по линии разметки, но она там стерта, ее не видно. Если он и нарушал, то нарушил несознательно», — сказал адвокат. Он пояснил, что как только Кокорин увидел правильную разметку, то вернулся на «правильную полосу».

Ночью 25 февраля Кокорин был задержан в центре города за нарушение ПДД. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, футболист ехал по встречной полосе на своем Bentley, после чего был остановлен. На него составили административный протокол, который полицейские направили в суд.