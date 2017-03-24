Смольников провёл тренировку по индивидуальной программе

В тренировке приняли участие 12 игроков, не задействованных в матчах национальных сборных. Кроме того, по индивидуальной программе работал Игорь Смольников.



Тренировка была посвящена беговым упражнениям и работе с мячом, в конце занятия игроки провели двусторонку в формате 6×6, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.



В воскресенье, как уже стало известно, «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Уфой» на «Петровском», встреча начнётся в 11:30 мск.