Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29193294/
24 марта 2017, 15:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Смольников провёл тренировку по индивидуальной программе

«Зенит» начал подготовку к матчу 21-го тура РФПЛ с «Рубином».

В тренировке приняли участие 12 игроков, не задействованных в матчах национальных сборных. Кроме того, по индивидуальной программе работал Игорь Смольников.

Тренировка была посвящена беговым упражнениям и работе с мячом, в конце занятия игроки провели двусторонку в формате 6×6, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В воскресенье, как уже стало известно, «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Уфой» на «Петровском», встреча начнётся в 11:30 мск.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Футболиста «Зенита» Кокорина на 4 месяца лишили водительских прав

Футболиста «Зенита» Кокорина на 4 месяца лишили водительских прав

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Суд в Москве на четыре месяца лишил водительских прав нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, которого задержали в центре столицы за езду по встречной полосе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!