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24 марта 2017, 14:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ломбертс: Знаю, что меня ждёт в будущем, и могу красиво попрощаться с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс, который по окончании сезона перейдёт в «Остенде», прокомментировал своё решение.

32-летний футболист подписал трёхлетний контракт.

«Я рад, что переговоры закончились, не хотел ждать нового трансферного окна. Теперь я знаю, что меня ждёт в будущем, и могу красиво попрощаться с “Зенитом”.

Моей дочери Виктории шесть месяцев, и мы с женой решили, что пришло время вернуться в Бельгию. “Остенде” — это клуб с амбициями. Хочу помочь команде в решении поставленных задач», — цитирует Ломбертса пресс-служба клуба.

В «Зените» Николас Ломбертс играет с 2007 года, куда перешёл из «Гента».

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