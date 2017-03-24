Ломбертс: Знаю, что меня ждёт в будущем, и могу красиво попрощаться с «Зенитом»

32-летний футболист подписал трёхлетний контракт.



«Я рад, что переговоры закончились, не хотел ждать нового трансферного окна. Теперь я знаю, что меня ждёт в будущем, и могу красиво попрощаться с “Зенитом”.



Моей дочери Виктории шесть месяцев, и мы с женой решили, что пришло время вернуться в Бельгию. “Остенде” — это клуб с амбициями. Хочу помочь команде в решении поставленных задач», — цитирует Ломбертса пресс-служба клуба.



В «Зените» Николас Ломбертс играет с 2007 года, куда перешёл из «Гента».