Игнатьев: Самедов был лидером ФК «Локомотив», игроки на него не в обиде

Самедов перешел из «Локомотива» в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Железнодорожники после 20 туров располагаются на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «красно-белые» же единолично лидируют.

«Переходы — это неотъемлемая часть футбола, люди переходят из одной команды в другую. Это было его решение, и это решение нужно уважать. Я не общался с Сашей после игры (в 20-м туре “Локомотив” и “Спартак” сыграли вничью — 1:1), занимался восстановлением. Был у Саши хороший момент в матче с нами, он его не реализовал, но это футбол. Так бывает», — сказал Игнатьев по телефону.

Хавбек подчеркнул, что игроки «Локомотива» с пониманием отнеслись к решению Самедова.

«Нет (обиды), конечно, мы все хорошо знаем Сашу. Многие ребята общаются с ним, поддерживают связь. Он всегда был лидером, причем как на поле, так и внутри коллектива. Так что у всех остались хорошие отношения с ним», — сообщил собеседник агентства.