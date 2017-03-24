«Остенде» подписал трехлетний контракт с защитником «Зенита» Ломбертсом
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Защитник российского «Зенита» Николас Ломбертс заключил контракт с бельгийским футбольным клубом «Остенде». Об этом сообщает
пресс-служба бельгийцев.
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Соглашение рассчитано на три года. По данным бельгийских СМИ, за переход 31-летнего защитника «Остенде» заплатит «Зениту» €1,5 млн.
Бельгиец выступал за «Зенит» с 2007 года. В составе
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