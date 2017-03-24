«Остенде» подписал трехлетний контракт с защитником «Зенита» Ломбертсом

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Соглашение рассчитано на три года. По данным бельгийских СМИ, за переход 31-летнего защитника «Остенде» заплатит «Зениту» €1,5 млн.