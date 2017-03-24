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24 марта 2017, 13:55 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Остенде» подписал трехлетний контракт с защитником «Зенита» Ломбертсом

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Защитник российского «Зенита» Николас Ломбертс заключил контракт с бельгийским футбольным клубом «Остенде». Об этом сообщает пресс-служба бельгийцев.

По данным бельгийских СМИ за переход 31-летнего защитника Остенде заплатит Зениту €15 млн. Увеличить
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Соглашение рассчитано на три года. По данным бельгийских СМИ, за переход 31-летнего защитника «Остенде» заплатит «Зениту» €1,5 млн.

Бельгиец выступал за «Зенит» с 2007 года. В составе сине-бело-голубых 31-летний защитник трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008 году. В текущем сезоне защитник провел 12 матчей за петербургский клуб.

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