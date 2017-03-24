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24 марта 2017, 13:47 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Оренбург» сыграет с «Ладой», КАМАЗом и ижевским «Зенитом» на сборе в Турции

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Футболисты «Оренбурга» проведут контрольные матчи с тольяттинской «Ладой», КАМАЗом из Набережных Челнов и ижевским «Зенитом» на краткосрочном тренировочном сборе в Турции, сообщается на официальном сайте оренбургского клуба.

Встреча с «Ладой» пройдет 25 марта, с КАМАЗом — 27-го, с «Зенитом» — 29-го. Все соперники оренбуржцев выступают во втором дивизионе чемпионата России.

Сбор «Оренбурга» пройдет во время перерыва в чемпионате России, вызванного матчами национальных сборных.

После 20 туров «Оренбург» с 16 очками занимает 13-е место в российской премьер-лиге. В следующем туре 3 апреля команда Роберта Евдокимова на выезде сыграет с лидером чемпионата московским «Спартаком».

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