«Спартак» следит за полузащитником «Ювентуса»
Московский «Спартак» рассматривает кандидатуру ганского полузащитника «Ювентуса» Квадво Асамоа, сообщает российские СМИ.
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28-летний футболист должен заметно укрепить команду в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера хорошо знаком с Асамоа и видит в нем хорошее усиление. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами.
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