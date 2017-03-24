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24 марта 2017, 13:31 | Футбол: Премьер-лига | PROСПОРТ - Казахстан

«Спартак» следит за полузащитником «Ювентуса»

Обновлено: 13:55
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Московский «Спартак» рассматривает кандидатуру ганского полузащитника «Ювентуса» Квадво Асамоа, сообщает российские СМИ.

Московский Спартак рассматривает кандидатуру ганского полузащитника <span class=error>Ювентуса</span> <span class=error>Квадво</span> <span class=error>Асамоа</span> сообщает российские СМИ. Увеличить
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28-летний футболист должен заметно укрепить команду в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера хорошо знаком с Асамоа и видит в нем хорошее усиление. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

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