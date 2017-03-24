Глава региона: финансовое положение ФК "Ростов" не ухудшается

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В конце февраля Голубев рассказал ТАСС, что «Ростов» задолжал футболистам команды заработную плату за один месяц, но в ближайшее время все финансовые проблемы клуба планируется решить.

«Что касается финансового положения футбольного клуба, оно не ухудшается. Наоборот, мы хорошо понимаем перспективу развития клуба», — сказал Голубев.

«У “Ростова” задача сегодня одна — достойно завершить этот сезон», — добавил Голубев.

В текущем сезоне клуб занял третье место в группе Лиги чемпионов с немецкой «Баварией», испанским «Атлетико» и голландским ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы. Во втором клубом европейском турнире «Ростов» смог дойти до 1/8 финала, где проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 по сумме двух встреч.

В чемпионате России после 20 туров «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.