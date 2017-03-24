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24 марта 2017, 11:56 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Киселев: Основной состав ФК «Томь» сыграет товарищеский матч с молодежным 25 марта

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Основной состав томской «Томи» проведет контрольный матч против молодежной команды клуба 25 марта в рамках подготовки к игре чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом», заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор томичей Руслан Киселев.

«Томь» сыграет на выезде с «Арсеналом» 1 апреля в 21-м туре чемпионата России.

«В команде все живы-здоровы, работают в общей группе. Готовимся к 1 апреля, когда сыграем в Туле. Завтра в 15:30 основной состав проведет товарищеский матч с дублирующим», — сказал Киселев по телефону.

Томская команда занимает последнее 16-е место в таблице чемпионата России, имея 12 очков после 20 встреч. «Арсенал» расположился строчкой выше с 15 баллами.

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Новости Премьер-лиги

Киселев: ФК «Томь» намерен сохранить здание клуба, но даты погашения долга пока нет

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Футбольный клуб «Томь» будет стремиться сохранить в своем владении административно-бытовой корпус, арестованный судебными приставами за долги, но все зависит от очередного финансового поступления, дата которого пока не обозначена, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор томичей Руслан Киселев.
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