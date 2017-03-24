Киселев: Основной состав ФК «Томь» сыграет товарищеский матч с молодежным 25 марта
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Основной состав томской «Томи» проведет контрольный матч против молодежной команды клуба 25 марта в рамках подготовки к игре чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом», заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор томичей Руслан Киселев.
«Томь» сыграет на выезде с «Арсеналом» 1 апреля в 21-м туре чемпионата России.
«В команде все
Томская команда занимает последнее 16-е место в таблице чемпионата России, имея 12 очков после 20 встреч. «Арсенал» расположился строчкой выше с 15 баллами.
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