Киселев: Основной состав ФК «Томь» сыграет товарищеский матч с молодежным 25 марта

«Томь» сыграет на выезде с «Арсеналом» 1 апреля в 21-м туре чемпионата России.

«В команде все живы-здоровы, работают в общей группе. Готовимся к 1 апреля, когда сыграем в Туле. Завтра в 15:30 основной состав проведет товарищеский матч с дублирующим», — сказал Киселев по телефону.

Томская команда занимает последнее 16-е место в таблице чемпионата России, имея 12 очков после 20 встреч. «Арсенал» расположился строчкой выше с 15 баллами.