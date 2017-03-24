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24 марта 2017, 11:54 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Киселев: ФК «Томь» намерен сохранить здание клуба, но даты погашения долга пока нет

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Футбольный клуб «Томь» будет стремиться сохранить в своем владении административно-бытовой корпус, арестованный судебными приставами за долги, но все зависит от очередного финансового поступления, дата которого пока не обозначена, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор томичей Руслан Киселев.

По данным Федеральной службы судебных приставов по Томской области, административное здание «Томи» из-за долгов клуба выставлено на продажу, аукцион должен состояться 27 апреля. Томский клуб в нынешнем сезоне является участником Российской футбольной премьер-лиги.

«Конечно, как получим финансирование, мы будем стараться как можно быстрее разобраться с этим вопросом. Естественно, никто не хочет отдавать здание в чужие руки. Приложим все усилия, чтобы это не произошло, — сказал Киселев по телефону. — Но графика погашения (задолженностей) нет. Есть обещания нашей власти, которая этим вопросом занимается. Вопрос на месте не стоит, но получили мы (финансовый транш) один раз, рассчитались с долгами, но не со всеми. Теперь ждем, когда будет следующее поступление, но конкретного числа нет».

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассказал «Р-Спорт», что «Томь» получила финансирование от российской нефтяной компании в размере 200 миллионов рублей для погашения долгов и не будет сниматься с розыгрыша Российской футбольной премьер-лиги.

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Киселев: Основной состав ФК «Томь» сыграет товарищеский матч с молодежным 25 марта

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Основной состав томской «Томи» проведет контрольный матч против молодежной команды клуба 25 марта в рамках подготовки к игре чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом», заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор томичей Руслан Киселев.
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