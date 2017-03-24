Киселев: ФК «Томь» намерен сохранить здание клуба, но даты погашения долга пока нет

По данным Федеральной службы судебных приставов по Томской области, административное здание «Томи» из-за долгов клуба выставлено на продажу, аукцион должен состояться 27 апреля. Томский клуб в нынешнем сезоне является участником Российской футбольной премьер-лиги.

«Конечно, как получим финансирование, мы будем стараться как можно быстрее разобраться с этим вопросом. Естественно, никто не хочет отдавать здание в чужие руки. Приложим все усилия, чтобы это не произошло, — сказал Киселев по телефону. — Но графика погашения (задолженностей) нет. Есть обещания нашей власти, которая этим вопросом занимается. Вопрос на месте не стоит, но получили мы (финансовый транш) один раз, рассчитались с долгами, но не со всеми. Теперь ждем, когда будет следующее поступление, но конкретного числа нет».