Киселев: ФК «Томь» намерен сохранить здание клуба, но даты погашения долга пока нет
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Футбольный клуб «Томь» будет стремиться сохранить в своем владении административно-бытовой корпус, арестованный судебными приставами за долги, но все зависит от очередного финансового поступления, дата которого пока не обозначена, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор томичей Руслан Киселев.
По данным Федеральной службы судебных приставов по Томской области, административное здание «Томи»
«Конечно, как получим финансирование, мы будем стараться как можно быстрее разобраться с этим вопросом. Естественно, никто не хочет отдавать здание в чужие руки. Приложим все усилия, чтобы это не произошло, — сказал Киселев по телефону. — Но графика погашения (задолженностей) нет. Есть обещания нашей власти, которая этим вопросом занимается. Вопрос на месте не стоит, но получили мы (финансовый транш) один раз, рассчитались с долгами, но не со всеми. Теперь ждем, когда будет следующее поступление, но конкретного числа нет».
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассказал «Р-Спорт», что «Томь» получила финансирование от российской нефтяной компании в размере 200 миллионов рублей для погашения долгов и не будет сниматься с розыгрыша Российской футбольной
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