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24 марта 2017, 11:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» заработает на продаже Ломбертса € 1,5 млн

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Стали известны финансовые подробности трансфера Николаса Ломбертса из «Зенита» в «Остенде».

Футболист согласовал контракт с бельгийским клубом, который вступит в силу после окончания сезона-2016/17.

Как сообщает HLN, за 32-летнего защитника «Остенде» заплатит «Зениту» € 1,5 млн. Контракт Николаса Ломбертса будет рассчитан до лета 2020 года.

В «Зените» бельгийский защитник играет с 2007 года, куда перешёл из «Гента». Тогда питерцы заплатили за футболиста € 4 млн.

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