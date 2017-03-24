«Зенит» заработает на продаже Ломбертса € 1,5 млн
Стали известны финансовые подробности трансфера Николаса Ломбертса из «Зенита» в «Остенде».
Футболист согласовал контракт с бельгийским клубом, который вступит в силу после окончания сезона-2016/17.
Как сообщает HLN, за 32-летнего защитника «Остенде» заплатит «Зениту» € 1,5 млн. Контракт Николаса Ломбертса будет рассчитан до лета 2020 года.
В «Зените» бельгийский защитник играет с 2007 года, куда перешёл из «Гента». Тогда питерцы заплатили за футболиста € 4 млн.
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