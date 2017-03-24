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24 марта 2017, 10:53 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Сельдяков назначен главным судьей матча РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом»

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Владимир Сельдяков из Балашихи назначен главным арбитром матча 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Рубином» и «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами судьи будут Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Колосков (Уфа). Инспектором матча назначен Игорь Синер (Омск).

Встречу «Анжи» — «Урал» обслужит Сергей Иванов (Ростов- на-Дону), «Арсенал» — «Томь» — Владимир Москалев (Воронеж), «Уфа» — «Локомотив» — Роман Галимов (Улан-Удэ), «Амкар» — «Терек» — Алексей Матюнин (Москва), ЦСКА — «Крылья Советов» — Алексей Сухой (Люберцы), «Спартак» — «Оренбург» — Артем Чистяков (Азов), «Ростов» — «Краснодар» — Евгений Турбин (Москва).

Встречи 21-го тура чемпионата России пройдут 31 марта — 3 апреля.

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