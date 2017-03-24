Футболист ЦСКА Головин: Нравится универсализм игрока «Челси» Канте

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Головин в прошлом году принял участие в чемпионате Европы, а по итогам года был признан лучшим молодым футболистом страны. Ближайшие амбиции, как рассказал игрок, — крепкое место в основном составе ЦСКА и участие в домашнем чемпионате мира. «Моя главная цель — стать твердым игроком “основы” ЦСКА и стать лидером команды. И, конечно, попасть на домашний чемпионат мира, это моя мечта», — признался он.

Полузащитник на данный момент готовится в составе сборной к предстоящим контрольным играм с ивуарийцами (24 марта в Краснодаре) и бельгийцами (28 марта в Сочи). Головин впервые работает в сборной под руководством Станислава Черчесова, который возглавил команду после Евро-2016.

«Очень рад, что вызвали, впечатления самые лучшие, очень нравится, что играем по той же схеме, что и в клубе (в три центральных защитника и два нападающих — прим. ТАСС). Это первый вызов за долгое время, так что надо доказывать, работать и стремиться попасть в состав на Кубок конфедераций», — сообщил собеседник агентства.

Головин дебютировал в сборной в 2015 году, когда командой руководил итальянец Фабио Капелло. «В быту я бы не сказал, что какие-то различия есть (между командами Капелло и Черчесова — прим. ТАСС), уклад такой же, — рассказал Головин. — Запреты? Да наверное, так же, как везде — не опаздывать, соблюдать режим, примерно то же, что и во всех командах».

«Соцсети? Ни разу не слышал, чтобы Станислав Саламович их запрещал. Здесь уже все взрослые, каждый профессионал, сам отвечает за свою подготовку. Выспится — будет больше сил на тренировке и в игре, никакого смысла проверять нет», — отметил полузащитник.

«Надо больше работать над атакой»

В текущем сезоне Головин принял участие в 20 из 21 матча ЦСКА в чемпионате страны и выходил с первых минут во всех шести встречах группового этапа Лиги чемпионов. В декабре в команде сменился главный тренер — после ухода Леонида Слуцкого армейцев возглавил Виктор Гончаренко.

«Изменилась схема и немного требования в центре поля, потому что другая расстановка, а так особых отличий не отметил», — поделился собеседник агентства.

Головин чаще используется тренерами в роли атакующего полузащитника, однако имеет опыт игры и в опорной зоне. «Предпочитаю играть ближе в атаке, но в целом комфортно чувствую себя на любой позиции. Главное — играть», — считает он.

По мнению Головина, ему надо прибавлять в атакующих действиях, а примером служит одноклубник Алан Дзагоев. «Надо больше работать над завершением, нужно больше подач в штрафную, больше забеганий в штрафную, больше отдавать, в общем, больше работать над атакой. Я многому учусь у Дзагоева, это примерно моя позиция, только с другой стороны. Он делает много такого, в чем мне стоит прибавить», — поделился полузащитник.

«Если брать примеры из иностранных лиг, “Челси” играет по той же схеме. Мне очень нравится Канте. Он и забивает с такими командами, как “Манчестер Юнайтед”, и отдает, по сути умеет делать на поле все. Тот же Эден Азар нравится», — рассказал собеседник ТАСС.