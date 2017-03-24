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24 марта 2017, 9:33 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Остенде» договорился с «Зенитом» о трансфере Ломбертса

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бельгийский защитник российского «Зенита» Николас Ломбертс станет футболистом голландского «Остенде». Об этом сообщается в официальном Twitter «Остенде».

<em>МОСКВА 24 марта. /ТАСС/.</em> Бельгийский защитник российского Зенита <span class=error>Николас</span> <span class=error>Ломбертс</span> станет футболистом голландского Остенде. Об этом сообщается в официальном Twitter Остенде. Увеличить
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«Можем сообщить, что достигнута договоренность относительно перехода Ломбертса в «Остенде», — говорится в сообщении.

Бельгиец выступает за «Зенит» с 2007 года. В составе сине-бело-голубых 31-летний защитник трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008 году. В текущем сезоне защитник провел 12 матчей за петербургский клуб.

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