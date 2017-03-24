«Остенде» договорился с «Зенитом» о трансфере Ломбертса
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бельгийский защитник российского «Зенита» Николас Ломбертс станет футболистом голландского «Остенде». Об этом сообщается в официальном Twitter «Остенде».
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«Можем сообщить, что достигнута договоренность относительно перехода Ломбертса в «Остенде», — говорится в сообщении.
Бельгиец выступает за «Зенит» с 2007 года. В составе
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