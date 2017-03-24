Прядкин: Судьям надо дать время, идея приглашения иностранных арбитров — плохая
КРАСНОДАР, 24 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российским судьям нужно дать время, заявил агентству «Р-Спорт» глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, выступив категорически против приглашения иностранных арбитров.
В конце октября департамент судейства и инспектирования РФС возглавил Андрей Будогосский. Каждый из трех прошедших туров в весенней стадии чемпионата России сопровождался судейским скандалом.
«Я много разговаривал с руководством РФС и клубов. Это (судейство) наша забота.
«Ажиотаж с судейством всегда связан с результатами. Это было всегда, всегда судьи были крайними, особенно тогда, когда результата нет, спад команды или ожесточенная борьба за турнирное положение. В общем, нужно очень внимательно подходить к этому вопросу, — продолжил он. — Но при этом в судействе у нас нет уж много ошибок».
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