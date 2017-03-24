В конце октября департамент судейства и инспектирования РФС возглавил Андрей Будогосский. Каждый из трех прошедших туров в весенней стадии чемпионата России сопровождался судейским скандалом.

«Я много разговаривал с руководством РФС и клубов. Это (судейство) наша забота. Во-первых, была идея приглашения зарубежных арбитров. Я категорически против. Считаю, что наши судьи не хуже, а где-то и лучше, чем в некоторых странах. Во-вторых, надо дать им время», — сказал Прядкин.

«Ажиотаж с судейством всегда связан с результатами. Это было всегда, всегда судьи были крайними, особенно тогда, когда результата нет, спад команды или ожесточенная борьба за турнирное положение. В общем, нужно очень внимательно подходить к этому вопросу, — продолжил он. — Но при этом в судействе у нас нет уж много ошибок».