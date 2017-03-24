Прядкин: Показательно, что на календарь РФПЛ не было реакции со стороны клубов
КРАСНОДАР, 24 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Опубликованный календарь Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) вызвал негодование болельщиков и СМИ, но символично, что не было реакции со стороны клубов, заявил агентству «Р-Спорт» глава РФПЛ Сергей Прядкин.
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Во вторник РФПЛ на своем официальном сайте опубликовала даты и время начала матчей 21-го, 22-го и 23-го туров чемпионата России по футболу.
«Было очень много (истерии). Я еще перед стартом чемпионата сказал, что мы пойдем клубам навстречу во всем, учитывая Кубок конфедераций-2017. И перестановки, которые осуществлялись в календаре, связанные со сносом проведения финала Кубка России. Все это произошло
«С 23-го тура уже встанет достаточно четкое время и дни. Сейчас мы дали расписание на три тура. Реакция болельщиков, зрителей, СМИ жесткая, но нет реакции клубов. То есть все по согласованию с командами. Мы действовали в четком согласии с клубами, мы старались все по возможности учесть», — продолжил он.
По словам Прядкина, у РФПЛ уже есть календарь до конца сезона. «Но мы умышленно действуем так. Ведь сейчас четыре команды сразу начнут переставлять. Была жесткая реакция болельщиков, но мы их понимаем. Мы постарались по возможности сделать так, чтобы болельщики могли спланировать свои планы», — добавил он.
Прядкин отметил выступление российских команд в еврокубковом сезоне. «Мы через сезон будем выступать тремя клубами в Лиге чемпионов. Здорово, что наши (команды) так хорошо выступили. Конечно, я надеялся, что
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