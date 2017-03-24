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24 марта 2017, 8:08 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Алексей Березуцкий прочитал стихотворение Есенина «Береза»

Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий прочитал стихотворение поэта Сергея Есенина «Береза». Видеозапись опубликована на YouTube-канале «Welcome2018·com — портал болельщиков ЧМ-2018».

Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий прочитал стихотворение поэта Сергея <span class=error>Есенина</span> Береза. Видеозапись опубликована на <nobr>YouTube-канале</nobr> Welcome2018·com — портал болельщиков ЧМ-2018. Увеличить
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Березуцкий принял участие в проекте «Лирика футбола», в рамках которого игроки клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) прочтут свои любимые стихотворения.

Произведение «Береза» было написано Есениным в 1913 году.

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