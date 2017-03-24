Алексей Березуцкий прочитал стихотворение Есенина «Береза»
Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий прочитал стихотворение поэта Сергея Есенина «Береза». Видеозапись опубликована на
YouTube-канале «Welcome2018·com — портал болельщиков ЧМ-2018».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Березуцкий принял участие в проекте «Лирика футбола», в рамках которого игроки клубов Российской футбольной
Произведение «Береза» было написано Есениным в 1913 году.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter