Административное здание ФК «Томь» выставлено на торги за долги клуба

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«Если долги будут погашены до момента торгов, а у нас будут подтверждающие документы либо деньги на депозитном счете, мы вправе отозвать имущество с реализации и снять арест», — сказала она.

Срок приема заявок до 25 апреля. Стоимость определена в размере 65,8 млн рублей, шаг аукциона 658 тыс. рублей.

«Томь» испытывает серьезные проблемы с финансированием, клуб не платил зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Государственная инспекция труда в Томской области ранее оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба — на 15 тыс. рублей. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, специалисты оценили его в 65,8 млн рублей.

В целом «Томь» накопила долгов за 2016 год в размере 460 млн рублей. В начале месяца спонсор «Томи» — «Газпром нефть» — направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов. Эти средства пошли на погашение долгов по налогам и частичную выплату долгов по заработной плате. Это позволило бы клубу вернуть арестованное здание. Но в УФССП по региону сообщили, что клуб, хоть и перечислил 30 млн рублей на погашение задолженностей по налогам, однако этого не хватит для снятия ареста с одного из зданий, так как долг по налогам и взносам уже вырос до 70 млн рублей.