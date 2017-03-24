Валерий Карпин: Каррера — лучший тренер РФПЛ
Экс-наставник «Спартака», эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин — о лучших и худших клубах российского первенства, проблемах судейства и низкой посещаемости стадионов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В минувшие выходные завершился 20-й тур Российской футбольной
Бывший главный тренер «Спартака», ныне главный редактор футбольных трансляций «Матч-ТВ» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью «Известиям» оценил шансы команд в борьбе за чемпионство в национальном первенстве, прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках и назвал лучших футболистов нынешнего сезона РФПЛ.
— Центральным матчем минувшего тура стало столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Каковы ваши впечатления от игры?
— Матч для зрителя интересный — не было закрытого футбола. Были хорошие действия со стороны обеих команд, были и ошибки. Что касается качества игры — с такими соперниками, как «Локомотив»,
— В последнее время ходит много разговоров на тему качества судейства в РФПЛ. Как вы оцените работу арбитров в данном матче?
— Нормально. Были спорные эпизоды, но они есть всегда.
— Как можно решить эту проблему?
— Мы живем в XXI веке, и ответ на этот вопрос лежит на поверхности. В теннисе это есть, в хоккее это есть. Почему нельзя ввести систему фиксации гола в футболе — я не понимаю.
— Руководство РФС заявляло, что сумма установки и функционирования подобной системы может составить порядка $1 млн на каждый матч.
— Не согласен, не верю. В моем понимании затраты на установку данной системы должны нести клубы. Иногда цена одного засчитанного гола — попадание в Лигу чемпионов. А тут речь уже идет о сумме в €15−20 млн призовых только за участие в самом престижном европейском клубном турнире.
— Гол в ворота вашей бывшей команды забил
— Игра на игру не приходится. Сегодня он забил, а завтра нет. Но то, что футболисты
— Ари покинул «Спартак» еще при вас, и основной причиной ухода назвал финансовый вопрос. Не жалели, что не смогли удержать бразильца в команде?
— Нет, конечно. Если человек не хочет оставаться на тех условиях, на которых ему предлагает и может себе позволить клуб — о чем тут можно сожалеть?
— Во время наших предыдущих интервью вы не раз заявляли, что не понимаете футбол, в который сейчас играет «Спартак». После 20 туров ваше мнение не изменилось?
— Нет, до сих пор не понимаю. Мне понятно, в какой футбол играют «Ростов» и ЦСКА, в какой пытается играть «Зенит». Если бы мне
— Отрыв «Спартака» от второго места на сегодня составляет шесть очков.
— Да. Отвечает ли этот статус качеству игры команды — не могу сказать. Даже в минувшем туре были матчи, в которых
— Касаемо упомянутой «Уфы»: команда под руководством Сергея Семака в пяти матчах одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Как оцените тренерский дебют специалиста?
— Вы видите изменения в игре башкирского клуба? Лично я — нет. Мало пропускают, мало забивают. Ровно то же, что было до Семака при Викторе Ганчаренко. Ничего не изменилось. Сложно давать оценку.
— Кто основные конкуренты «Спартака» в борьбе за чемпионство?
— ЦСКА и «Зенит».
— Какие клубы являются основными претендентами на вылет?
— «Томь», «Оренбург», «Арсенал» и «Крылья Советов».
— Как вам игра ЦСКА при Викторе Ганчаренко?
— Надо смотреть, рано делать выводы. Игру с «Томью» в расчет брать не стоит — всё же команда находится на дне турнирной таблицы. С «Зенитом» в обороне армейцы отыграли хорошо, в атаке — не так уверенно, как могли бы. Похожая ситуация и с грозненским «Тереком».
— Оцените выступления российских команд в Лиге Европы.
— «Ростов» — молодцы. Я вообще думал, что подопечные Курбана Бердыева выиграют как минимум один матч у «Манчестер Юнайтед». Порадовал и «Краснодар». Могли ли наши клубы выступить лучше? Может быть. Но и показанные результаты — отличное достижение как для «Ростова», так и для «Краснодара».
— В чем феномен команды Бердыева?
— Тренер выстраивает вязкую, глубокую и низкую оборону у своих ворот, которую тяжело пройти любому, даже очень высококлассному, сопернику.
— Назовите фамилии трех лучших игроков текущего чемпионата.
— Жулиано, Квинси Промес и Федор Смолов.
— Кто стал для вас главным открытием чемпионата?
— Отметил бы Марио Фернандеса из ЦСКА. Не скажу, что для меня он стал открытием, но футболист подтверждает свой высокий уровень от матча к матчу. Еще могу выделить новичка «Спартака» Фернандо.
— Самый сильный тренер в текущем первенстве?
— Массимо Каррера. Потому что его команда идет в лидерах чемпионата с отрывом в шесть очков. Оценивать тренера нужно по результатам. На данный момент он — лучший. К концу чемпионата посмотрим, изменится ли ситуация.
— Сейчас ходит много разговоров о низкой посещаемости матчей РФПЛ. Зачем тогда к чемпионату мира 2018 года строятся стадионы в не самых футбольных городах — Калининграде, Сочи, Саранске?
— Мне нечего сказать по этому поводу. Это вопрос к тем, кто строит эти стадионы.
— Виталий Мутко предложил финансово штрафовать клубы за низкую посещаемость. Согласны?
— Это смешно. Наверное, это была шутка.
— Впереди товарищеские матчи национальной команды против Кот-д′Ивуара и Бельгии. Как оцениваете подбор соперников?
— Думаю, что найти в этот период другие национальные команды для спаррингов не так просто. Все задействованы в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года.
— Вы возглавляете новое футбольное
— Если бы мы в это не верили, то не проводили бы ту огромную работу, которую уже провели. Мы искали талантливых ребят по всей России. Шанс проявить себя был у каждого. Теперь дело за самими спортсменами. Они должны отнестись к этому реалити максимально серьезно. Это — шанс всей их жизни. И мы уверены, что финалисты программы не останутся незамеченными российскими футбольными клубам. Есть интересные ребята, которые при серьезном отношении к своей футбольной карьере, дисциплине и постоянному самосовершенствованию смогут стать востребованными. Мы возлагаем и на них, и на сам проект большие надежды — это действительно уникальная возможность попасть в мир большого футбола.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter