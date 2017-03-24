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В минувшие выходные завершился 20-й тур Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Позади две трети чемпионата, и борьба в первенстве страны от матча к матчу набирает серьезные обороты. По итогам тура отрыв лидера чемпионата, московского «Спартака» от преследующих его ЦСКА и «Зенита» сократился до шести очков. Замыкающая турнирную таблицу «Томь» одержала первую победу с сентября 2016 года, а идущие на предпоследнем месте «Крылья Советов» разделили очки с «Ростовом», еще неделю назад боровшимся с «Манчестер Юнайтед» за выход в четвертьфинал Лиги Европы.

Бывший главный тренер «Спартака», ныне главный редактор футбольных трансляций «Матч-ТВ» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью «Известиям» оценил шансы команд в борьбе за чемпионство в национальном первенстве, прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках и назвал лучших футболистов нынешнего сезона РФПЛ.

фоторепортаж «Локомотив» — «Спартак»: боевая ничья «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России. Счет в игре незадолго до перерыва открыл нападающий хозяев Ари, который в 7-й раз (в 7 играх) поразил ворота своей бывшей команды. Почти сразу после начала второго тайма в составе гостей отличился Квинси Промес.

— Центральным матчем минувшего тура стало столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Каковы ваши впечатления от игры?

— Матч для зрителя интересный — не было закрытого футбола. Были хорошие действия со стороны обеих команд, были и ошибки. Что касается качества игры — с такими соперниками, как «Локомотив», красно-белым играть всегда тяжело. Взламывать такую оборону у «Спартака» получается не очень хорошо.

— В последнее время ходит много разговоров на тему качества судейства в РФПЛ. Как вы оцените работу арбитров в данном матче?

— Нормально. Были спорные эпизоды, но они есть всегда.

— Как можно решить эту проблему?

— Мы живем в XXI веке, и ответ на этот вопрос лежит на поверхности. В теннисе это есть, в хоккее это есть. Почему нельзя ввести систему фиксации гола в футболе — я не понимаю.

— Руководство РФС заявляло, что сумма установки и функционирования подобной системы может составить порядка $1 млн на каждый матч.

— Не согласен, не верю. В моем понимании затраты на установку данной системы должны нести клубы. Иногда цена одного засчитанного гола — попадание в Лигу чемпионов. А тут речь уже идет о сумме в €15−20 млн призовых только за участие в самом престижном европейском клубном турнире.

— Гол в ворота вашей бывшей команды забил экс-нападающий красно-белых Ари. Уже седьмой раз он поражает ворота «Спартака». С чем это связано?

— Игра на игру не приходится. Сегодня он забил, а завтра нет. Но то, что футболисты по-особенному настраиваются на матчи с бывшими клубами, — это есть, не буду отрицать.

— Ари покинул «Спартак» еще при вас, и основной причиной ухода назвал финансовый вопрос. Не жалели, что не смогли удержать бразильца в команде?

— Нет, конечно. Если человек не хочет оставаться на тех условиях, на которых ему предлагает и может себе позволить клуб — о чем тут можно сожалеть?

— Во время наших предыдущих интервью вы не раз заявляли, что не понимаете футбол, в который сейчас играет «Спартак». После 20 туров ваше мнение не изменилось?

— Нет, до сих пор не понимаю. Мне понятно, в какой футбол играют «Ростов» и ЦСКА, в какой пытается играть «Зенит». Если бы мне кто-то объяснил и показал, в какой футбол играет «Спартак», я был бы счастлив.

— Отрыв «Спартака» от второго места на сегодня составляет шесть очков. Красно-белые — главный фаворит чемпионата?

— Да. Отвечает ли этот статус качеству игры команды — не могу сказать. Даже в минувшем туре были матчи, в которых кто-то заслуживал трех очков, но в итоге упускал победу, а кто-то наоборот.

Цитата «Краснодар» заслуживал большего в игре с «Уфой», чем ничейный результат. У них было много моментов, они доминировали… Но это футбол.

— Касаемо упомянутой «Уфы»: команда под руководством Сергея Семака в пяти матчах одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Как оцените тренерский дебют специалиста?

— Вы видите изменения в игре башкирского клуба? Лично я — нет. Мало пропускают, мало забивают. Ровно то же, что было до Семака при Викторе Ганчаренко. Ничего не изменилось. Сложно давать оценку.

— Кто основные конкуренты «Спартака» в борьбе за чемпионство?

— ЦСКА и «Зенит».

— Какие клубы являются основными претендентами на вылет?

— «Томь», «Оренбург», «Арсенал» и «Крылья Советов».

фоторепортаж ЦСКА обыграл «Терек» в Грозном Московский ЦСКА в гостевом матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) обыграл грозненский «Терек». Встреча состоялась в воскресенье, 19 марта, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 28-й минуте забил Алексей Ионов.

— Как вам игра ЦСКА при Викторе Ганчаренко?

— Надо смотреть, рано делать выводы. Игру с «Томью» в расчет брать не стоит — всё же команда находится на дне турнирной таблицы. С «Зенитом» в обороне армейцы отыграли хорошо, в атаке — не так уверенно, как могли бы. Похожая ситуация и с грозненским «Тереком».

— Оцените выступления российских команд в Лиге Европы.

— «Ростов» — молодцы. Я вообще думал, что подопечные Курбана Бердыева выиграют как минимум один матч у «Манчестер Юнайтед». Порадовал и «Краснодар». Могли ли наши клубы выступить лучше? Может быть. Но и показанные результаты — отличное достижение как для «Ростова», так и для «Краснодара».

— В чем феномен команды Бердыева?

— Тренер выстраивает вязкую, глубокую и низкую оборону у своих ворот, которую тяжело пройти любому, даже очень высококлассному, сопернику.

— Назовите фамилии трех лучших игроков текущего чемпионата.

— Жулиано, Квинси Промес и Федор Смолов.

— Кто стал для вас главным открытием чемпионата?

— Отметил бы Марио Фернандеса из ЦСКА. Не скажу, что для меня он стал открытием, но футболист подтверждает свой высокий уровень от матча к матчу. Еще могу выделить новичка «Спартака» Фернандо.

— Самый сильный тренер в текущем первенстве?

— Массимо Каррера. Потому что его команда идет в лидерах чемпионата с отрывом в шесть очков. Оценивать тренера нужно по результатам. На данный момент он — лучший. К концу чемпионата посмотрим, изменится ли ситуация.

фоторепортаж Реконструкция «Лужников»: как выглядит стадион сейчас Продолжается реконструкция Большой спортивной арены «Лужники». Работы на стадионе завершены на 95%. Предполагается, что первый матч в «Лужниках» пройдет в ноябре: сборная России сыграет с командой Аргентины.

— Сейчас ходит много разговоров о низкой посещаемости матчей РФПЛ. Зачем тогда к чемпионату мира 2018 года строятся стадионы в не самых футбольных городах — Калининграде, Сочи, Саранске?

— Мне нечего сказать по этому поводу. Это вопрос к тем, кто строит эти стадионы.

— Виталий Мутко предложил финансово штрафовать клубы за низкую посещаемость. Согласны?

— Это смешно. Наверное, это была шутка. По-другому я воспринимать данную информацию не могу.

— Впереди товарищеские матчи национальной команды против Кот-д′Ивуара и Бельгии. Как оцениваете подбор соперников?

— Думаю, что найти в этот период другие национальные команды для спаррингов не так просто. Все задействованы в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года.

— Вы возглавляете новое футбольное реалити-шоу «Кто хочет стать легионером». Верите, что действительно сможете найти новые таланты?

— Если бы мы в это не верили, то не проводили бы ту огромную работу, которую уже провели. Мы искали талантливых ребят по всей России. Шанс проявить себя был у каждого. Теперь дело за самими спортсменами. Они должны отнестись к этому реалити максимально серьезно. Это — шанс всей их жизни. И мы уверены, что финалисты программы не останутся незамеченными российскими футбольными клубам. Есть интересные ребята, которые при серьезном отношении к своей футбольной карьере, дисциплине и постоянному самосовершенствованию смогут стать востребованными. Мы возлагаем и на них, и на сам проект большие надежды — это действительно уникальная возможность попасть в мир большого футбола.