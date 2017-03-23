Власти Петербурга: Решение о дальнейшей модернизации «Зенит-Арены» зависит от ФК «Зенит»

«Объект соответствует требованиям Международной федерации футбола (ФИФА), это подтверждено в рамках пятого инспекционного визита, состоявшегося 27 февраля 2017 года. Если у ФК “Зенит” есть идеи, связанные с модернизацией, то вопрос к клубу. На стадионе проведены технические тестирования 11 и 22 февраля на 10 и 40 тысяч человек. Мы подтвердили работоспособность систем жизнеобеспечения и безопасности, спортивную навигацию, проверили транспортную доступность стадиона, полностью устранена вибрация выкатного поля», — сказал он.

Ранее в четверг глава комитета по строительству Сергей Морозов заверил, что второй этап работ по стадиону будет завершен по контрактным срокам, до конца марта.

Ранее сообщалось, что «Зенит» станет эксплуатирующей компанией стадиона. Условия передачи до конца не определены, однако в минувшем декабре властями города был подписан меморандум, предполагающий, что арена на 49 лет будет передана в управление «Зениту» на фактически безвозмездной основе (концессионная плата составит не более одного рубля в год). При этом клуб возьмет на себя эксплуатационные расходы по содержанию объекта, его текущему ремонту, а также арендную плату за землю.

Строительство стадиона ведется с 2007 года, на объекте дважды менялся генподрядчик, а сроки сдачи переносились несколько раз. Объект был сдан в эксплуатацию 29 декабря прошлого года, однако некоторые работы продолжаются. Стоимость стадиона изначально составляла 6,7 млрд рублей, на конец января 2017 года сумма увеличилась до 43 млрд рублей.